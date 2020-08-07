Technics SL-1210 MK7

Компания Panasonic объявила о возвращении легендарного бренда Technics с 55-летней историей на российский рынок. Его продукция не продавалась в нашей стране официально последние 16 лет.

Глобальный перезапуск бренда Technics состоялся в 2014 году под слоганом «Откройте музыку заново». После этого компания Panasonic начала выпускать обновленную линейку продуктов Technics — как фирменные виниловые «вертушки», так и современные устройства — цифровые проигрыватели, беспроводные колонки и музыкальные системы. В августе на российском рынке появится несколько устройств Technics:

  • Обновлённная версия профессионального винилового проигрывателя Technics SL-1210 MK7
  • Виниловый проигрыватель бытового уровня Technics SL-1500C
  • Стереоусилитель Technics SU-G700
  • Многофункциональный цифровой проигрыватель Technics SL-G700
  • Беспроводные аудиосистемы премиум-класса OTTAVA S C50 и С30

Technics

Продукция Technics будет продаваться в различных российских магазинах, в том числе тех, которые торгуют профессиональным звуковым оборудоавнием.


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