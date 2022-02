Spark Go 2022 работает на облегчённой версии ОС Android 11 Go Edition, оснащен аккумулятором на 5000 мАч и выполнен в уже привычном для серии дизайне с крупным модулем основной камеры. Смартфон получил 6,52-дюймовый IPS-экран (1600x720) с частотой обновления 60 Гц и опроса сенсорного слоя 120 Гц. За производительность отвечает четырёхъядерный процессор MediaTek Helio A22 и 2 ГБ оперативной. Ёмкость накопителя составляет 32 ГБ с возможностью расширения за счёт использования карт памяти microSD (до 256 ГБ).Фото и видео возможности Tecno Spark Go 2022 обеспечивают 13-мегапиксельный основной модуль в паре со вспомогательным датчиком глубины и фронтальная камера на 8 МН. Из других особенностей стоит выделить наличие сканера отпечатков пальцев на задней панели, двойной слот для nano SIM-карт и NFC-модуль.Новая версия Tecno Spark 8С работает на полноценной ОС Android 11. Экран с диагональю 6.6 дюйма получил разрешение 1612x720 с частотой обновления 90 Гц. Есть поддержка формата объемного звука DTS и аккумулятор на 5000 мАч.Восьмиядерный процессор Unisoc T606 работает в паре с оперативной памятью 4 ГБ. Ёмкость хранилища составляет 64 Гб с поддержкой технологии Memory Fusion, расширяющей ОЗУ на несколько гигабайт из свободных ресурсов накопителя.В Tecno Spark 8C установлена 13-мегапиксельная двойная основная камера с улучшенным AI, ночным и панорамным режимами и функцией HDR, а фронтальная камера на 8 МП помимо функций бьютификатора умеет также автоматически распознавать улыбки. Сканер отпечатков пальцев расположен на заднем блоке камер. В наличие тройной слот для nano SIM-карт и microSD (до 256 ГБ) и NFC-модуль.Обе модели будут доступны в четырех цветовых решениях. Дата старта продаж новинок в DNS, М.Видео, OZON, Ситилинк, МТС и у других партнёров TECNO – 7 февраля по рекомендованным розничным ценам за Spark Go 2022 – 8 990 рублей и Spark 8C – 10 990 рублей.