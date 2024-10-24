Будущие iPhone получат частичку Apple Watch Series 10

Фархад
Apple Watch

Отраслевые инсайдеры из The Elec сообщают, что Apple может использовать технологию отображения LTPO3, впервые представленную в Apple Watch Series 10, для повышения энергоэффективности и качества отображения в будущих моделях iPhone.

Для понимания: технология LTPO позволяет снизить энергопотребление дисплея при низкой частоте обновления. В этом году Apple использовала технологию LTPO3 в OLED-дисплеях Apple Watch Series 10. Она позволяет оптимизировать каждый пиксель для излучения большего количества света под более широким углом. Поэтому дисплей Apple Watch Series 10 на 40% ярче, чем в Series 9. LPTO3 также обеспечивает более высокую частоту обновления в режиме Alwys-On Display.

Переход iPhone на LTPO3 позволит значительно увеличить время автономной работы устройств. Отраслевые источники отмечают, что Samsung Display готовится к разработке панелей LTPO3 OLED для будущих моделей iPhone.

К слову, Apple часто тестирует новые дисплейные технологии сначала в Apple Watch, а потом внедряет их в iPhone. Например, первые LTPO-панели появились в Apple Watch Series 4, а до смартфонов они добрались три года спустя — в iPhone 13 Pro.

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Источник:
MacRumors
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