Будущие MacBook с чипами M5 получат сканер Face ID

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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился инсайдом относительно будущих изменений в ноутбуках Apple, которые запланированы на 2025 год.По словам инсайдера, Apple ведёт переговоры с Sunny Optical о поставке модулей камеры (CCM) для будущих моделей MacBook на базе чипа M. Пока только эта китайская компания может выпустить самые компактные модули с полной системой обработки изображений. К слову, сейчас основными поставщиками камер для MacBook выступают LG InnoTek и Sharp.Вполне вероятно, что переход на более компактные камеры в MacBook с 2025 года позволит разместить биометрический сканер Face ID. Кроме того, Apple стремится выпустить самый тонкий MacBook Pro в истории компании, что также частично зависит от перехода на новые камеры.Интересно, что в этом году Apple планирует выпустить MacBook Pro с чипами M4, M4 Pro и M4 Max. Скорее всего, релиз состоится в октябре-ноябре.