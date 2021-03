Смартфоны среднего класса Samsung Galaxy A52 и A72 появились на рекламном тизере и живых фотографиях. Там можно разглядеть дизайн, нововведения и характеристики.

По полученным данным, внешне устройства будут похожи на модели серий Galaxy Note 20 и Galaxy S21. Модули камеры будут расположены на отдельной платформе, а выполнена она будет в стиле последних флагманов.

Пользователь Twitter @AhmedQwaider888 опубликовал фотографии Galaxy A52. Судя по ним, корпус устройства будет выполнен из пластика, похожего на стекло, как и у предыдущих поколений линейки Galaxy A. Есть вероятность появления защиты корпуса от воды и пыли в моделях. Речь не идет о самом высоком стандарте IP68, скорее всего, это будет базовая защита от брызг.

Одновременно с этим в Twitter-аккаунте YouTube-канала TechTalkTV появились рендеры Galaxy A72 с характеристиками. По этим данным, устройство получит экран 90 Гц, процессор Snapdragon 720G и аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Также есть вероятность появления модуля камеры Space Zoom от S21 и S21+, а также стереодинамиков.

