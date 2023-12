Бюджетный Nothing Phone (2a) рассекретили до презентации

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Портал SmartPix раскрыл ключевые характеристики будущего недорогого смартфона Nothing Phone (2a), который компания планирует анонсировать 27 февраля в рамках выставки MWC 2024.По данным инсайдеров, Nothing Phone (2a) получит AMOLED-дисплей производства BOE с разрешением Full HD+ (2412 х 1084 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Для съёмки фото и видео в смартфон будут установлены две камеры на задней панели: основная на 50 Мп с сенсором Samsung S5KGN9 и сверхширокоугольный модуль Samsung S5KJN1 на 50 Мп. Разрешение селфи-камеры составит 32 Мп (Sony IMX615).Ранее в сети появилась информация, что Nothing Phone (2a) будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 7200, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.Ожидается, что «бюджетный» Nothing Phone (2a) поступит в продажу весной по цене от $400.