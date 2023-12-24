Бюджетный Nothing Phone (2a) рассекретили до презентации

Фархад
Nothing

Портал SmartPix раскрыл ключевые характеристики будущего недорогого смартфона Nothing Phone (2a), который компания планирует анонсировать 27 февраля в рамках выставки MWC 2024.

По данным инсайдеров, Nothing Phone (2a) получит AMOLED-дисплей производства BOE с разрешением Full HD+ (2412 х 1084 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Для съёмки фото и видео в смартфон будут установлены две камеры на задней панели: основная на 50 Мп с сенсором Samsung S5KGN9 и сверхширокоугольный модуль Samsung S5KJN1 на 50 Мп. Разрешение селфи-камеры составит 32 Мп (Sony IMX615).

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Ранее в сети появилась информация, что Nothing Phone (2a) будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 7200, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. 

Ожидается, что «бюджетный» Nothing Phone (2a) поступит в продажу весной по цене от $400.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
SmartPrix
Cсылки по теме:
В сеть слили фото с характеристиками Nothing Phone (2a)
Первое фото бюджетного Nothing Phone 2a — он порвет конкурентов
Nothing показала прозрачный пауэрбанк Power (1), но у него очень печальная судьба

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила светильник за 30 тысяч рублей. Дорого, но сложно не захотеть его
Xiaomi выпустила очень необычную ручку для конспектов. Стоит как смартфон, но она действительно очень умная
Новый USB-кабель Apple рассмотрели со всех сторон под рентгеном. Теперь понятно, почему он такой дорогой
Wildberries по ошибке продавал iPhone 15 Pro за 75 рублей

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

СИМА
+751
СИМА
Ставь + если считаешь полной безвкусицей круглую камеру аля шайба
21 минуту назад
#