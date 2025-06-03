Бывший дизайнер Apple рассказал о темной стороне своего нового ИИ-гаджета

Источник: X
Его появление повлечет «непредсказуемые последствия», считает Джонни Айв.
«Если вы создадите что-то новое, инновационное, это повлечет непредсказуемые последствия. Некоторые из них будут хорошими, а некоторые — вредными. Несмотря на то, что негативные последствия будут непреднамеренными, я все равно чувствую ответственность за них. И проявлением этого моя решимость стараться быть полезным», — подчеркнул Айв.
Между тем, проект получил одобрение и финансирование от Лорен Пауэлл Джобс, жены покойного Стива Джобса. Она разделяет опасения Джонни Айва и признает, что «существуют темные сторона применения определенных технологий», даже если они «не были предназначены для достижения такого результата».
Пока нет никаких дополнительных подробностей об устройстве, которое Айв создает совместно с OpenAI. Предположительно, проект представят в конце 2026 года.