Бывший дизайнер Apple рассказал о темной стороне своего нового ИИ-гаджета

Артем
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Источник: X

Его появление повлечет «непредсказуемые последствия», считает Джонни Айв.

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Джонни Айв, бывший дизайнер Apple и гендиректор OpenAI Сэм Альтман совместно работают над новым гаджетом на базе ИИ. Айв признался, что проект хоть и нацелен принести человечеству нечто лучшее, чем смартфоны, одновременно может вызвать «непредсказуемые последствия», как это случилось с iPhone — например, зависимость, от соцсетей и бесконечный думскроллинг.

«Если вы создадите что-то новое, инновационное, это повлечет непредсказуемые последствия. Некоторые из них будут хорошими, а некоторые — вредными. Несмотря на то, что негативные последствия будут непреднамеренными, я все равно чувствую ответственность за них. И проявлением этого моя решимость стараться быть полезным», — подчеркнул Айв.

Между тем, проект получил одобрение и финансирование от Лорен Пауэлл Джобс, жены покойного Стива Джобса. Она разделяет опасения Джонни Айва и признает, что «существуют темные сторона применения определенных технологий», даже если они «не были предназначены для достижения такого результата».

Пока нет никаких дополнительных подробностей об устройстве, которое Айв создает совместно с OpenAI. Предположительно, проект представят в конце 2026 года.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

Yuri Konst
+78
Yuri Konst
«непредсказуемые последствия» Купившие понесут их на помойки?
Сегодня в 12:02
#
+9
Slepoy2.0
Останется ликвидировать последствия ликвидации ваших последствий.)))
Сегодня в 12:32
#
kardigan
+4007
kardigan
Нагнетают для повышения интереса.
Маркетинг однако дело такое!
час назад в 15:10
#
tellurian
+2414
tellurian kardigan
Не взлетит. Как и прошлое устройство. Тут маркетинг не поможет.
час назад в 16:00
#