Продавец объяснил, почему б/у-товары продаются в магазинах под видом новых

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Пикабушник seeeroy пожаловался
, что приобрёл в одном из магазинов электроники твёрдотельный накопитель, которым, как оказалось, кто-то уже пользовался. В комментариях под постом отметился пользователь, который когда-то работал в этой торговой сети, он рассказал, почему так происходит, как уберечь себя от такого и что нужно делать, если вы обнаружили, что товар оказался не новым.
seeeroy купил SSD фирмы Kingston и только дома заметил, что упаковка была ранее кем-то вскрыта, а затем неаккуратно заклеена скотчем. Он подключил накопитель к компьютеру и увидел, что там уже есть файлы: два месяца назад некий «максимка» установил Windows. В В SMART-параметрах накопителя было указано, что накопитель проработал 30 часов и его перезапускали 31 раз. Он отнёс товар в магазин, где его без проблем обменяли на новый (на этот раз действительно новый, без следов вскрытия упаковки, чужих файлов и истории включения).
Фото: seeeroy / Пикабу
Пользователь user6165969 в комментарии к посту рассказал, почему произошла такая ситуация. По его словам, указанная сеть магазинов очень лояльно относится к возврату товаров, не проверяет их и не уценивает, а возвращает в продажу наравне с новыми. Опытные продавцы избегают выдавать «бэушки», поскольку знают, что покупатель с большой вероятностью вернётся недовольный и будет ругаться. Если всё же так случилось, и клиент пришёл возвращать товар, ему без лишних вопросов выдадут новый. Другие комментаторы заявили, что по их опыту магазин в первую очередь пытается избавиться именно от б/у-товаров, поэтому есть смысл всегда проверять, не была ли вскрыта упаковка и нет ли повреждённых пломб и других следов эксплуатации. В некоторых случаях покупатели возвращают бракованный товар под видом исправного, чтобы не связываться с проверкой качества, поэтому есть большой риск, что бэушная вещь окажется неисправной.