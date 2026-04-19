Casio вместе с ИИ выпустила самые летние G-SHOCK. Сложно такие пропустить

Артем


Бренд Casio представил модель часов G-SHOCK с летними мотивами в создании которых участвовал искусственный интеллект.

Компания Casio пополнила коллекцию часов моделью G-SHOCK GMW-BZ5000RC-1. Корпус новинки, включая безель и браслет, выполнен из нержавеющей стали, а конструкция получила внутренний полимерный слой, водонепроницаемость на глубине до 200 метров и завинчивающуюся заднюю крышку.



Внешним отличием стало градиентное напыление на задней части корпуса и разноцветной каймой на циферблате. 

Casio заявляет, что конструкцию и компоновку внутренних элементов прокачали на основе данных искусственного интеллекта и собстенных исследований ударопрочности часов. Производство базируется заводе в Японии, где выпускались оригинальные G-SHOCK.



Вслед за Японией G-SHOCK GMW-BZ5000RC-1 добрались до Великобритании по цене 770 фунтов стерлингов (~79 тыс руб).
Источник:
Casio
Комментарии (1)

TheEwb
Касио все больше стали напоминать брилианты сваровски на старте продаж...
Сегодня в 11:31
