Casio выпустила необычные ретро-часы. Вы не сможете их носить, но вам будет чем похвастаться

Культовый японский бренд Casio внезапно решил последовать тренду Nintendo и выпустить в 2024 году настольные часы DQD-851J-8JF. Они предлагают винтажный дизайн, вдохновлённый легендарными наручными часами A158.
Несмотря на ретро-стиль, Casio DQD-851J-8JF предлагают несколько интересных функций. В отличие от наручных часов, в них есть автоматическая корректировка времени с точным хронометражем, встроенный термометр и гигрометр, будильник с пятью уровнями звука, полностью автоматический календарь и чёткий дисплей. В часах также предусмотрена светодиодная подсветка.
Габариты Casio DQD-851J-8JF — 102 x 117 x 48 мм, а вес — 185 г. Работает девайс от двух батареек типа AA, которые прослужат около года.
Casio DQD-851J-8JF поступят в продажу в Японии с 25 октября по цене 4378 йен (~2900 рублей). Позже они появятся и в других странах.
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