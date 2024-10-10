Casio выпустила необычные ретро-часы. Вы не сможете их носить, но вам будет чем похвастаться

Фархад
Casio A158

Культовый японский бренд Casio внезапно решил последовать тренду Nintendo и выпустить в 2024 году настольные часы DQD-851J-8JF. Они предлагают винтажный дизайн, вдохновлённый легендарными наручными часами A158.

Несмотря на ретро-стиль, Casio DQD-851J-8JF предлагают несколько интересных функций. В отличие от наручных часов, в них есть автоматическая корректировка времени с точным хронометражем, встроенный термометр и гигрометр, будильник с пятью уровнями звука, полностью автоматический календарь и чёткий дисплей. В часах также предусмотрена светодиодная подсветка.

Casio Desk

Габариты Casio DQD-851J-8JF — 102 x 117 x 48 мм, а вес — 185 г. Работает девайс от двух батареек типа AA, которые прослужат около года.

Casio DQD-851J-8JF поступят в продажу в Японии с 25 октября по цене 4378 йен (~2900 рублей). Позже они появятся и в других странах.

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+23
sharpmaind
Отсыл к часам золотистого цвета, которые в 90-х у людей висели на стене😀
Сегодня в 09:35
#
Mers
+5308
Mers sharpmaind
Они все еще висят, у некоторых)
36 минут назад
#
+9
Kwerty
Вы пишете: «Работает девайс от двух батареек типа AA, которые прослужат около года». А как там помещаются две батарейки АА?
Сегодня в 10:53
#
tellurian
+1941
tellurian Kwerty
Видно сзади есть отсек для этого.
На официальном сайте написано.
2 часа назад в 12:01
#
s_medik
+3469
s_medik Kwerty
А что вас смущает? Часы 10 на 10 см в размере.
час назад в 12:35
#

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