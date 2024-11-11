Casio выпустила новые часы в дизайне винтажной модели 1970 года

Фархад



Французский модный бренд A.P.C. в сотрудничестве с Casio выпустил две современные версии классических часов A1000. Обе новинки — A1000ACD-7 и A1000ACG-9 — переосмысливают модель 1970-х годов, сохранив винтажный дизайн, но с современным набором функций.

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Часы предлагают восьмиугольный корпус и минималистичный циферблат с компактным LCD-экраном. На задней панели выгравированы индикаторы режимов и логотип A.P.C. в виде гитары и отвёртки.

Casio A1000ACG-9 — модель в золотой расцветке, а A1000ACD-7 — в серебряной. Дизайн дополняют зеркальный циферблат и матовый стальной в цвет корпуса. Само собой, часы получили базовый набор фирменных функций Casio, включая секундомер с точностью измерения 1/100 с, ежедневный будильник, почасовой сигнал и автоматический календарь. Легендарная подсветка Casio Super Illuminator тоже на месте. Заряжать эти часы вообще не нужно, поскольку одной батареи CR1616 хватает на 3 года.

A.P.C. x Casio A1000 уже можно найти в Европе по цене 169 евро за серебряную версию и 189 евро за золотую. Скорее всего, скоро они появятся и на местных маркетплейсах.
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Источник:
Casio
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Комментарии

tellurian
+2027
tellurian
Вот бы узнать сколько штук будет продано?
Я бы бесплатно не взял. Не стал носить. Выглядит не очень.
2 часа назад в 13:16
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