Casio выпустила новые часы в дизайне винтажной модели 1970 года







Французский модный бренд A.P.C. в сотрудничестве с Casio выпустил две современные версии классических часов A1000. Обе новинки — A1000ACD-7 и A1000ACG-9 — переосмысливают модель 1970-х годов, сохранив винтажный дизайн, но с современным набором функций. Французский модный бренд A.P.C. в сотрудничестве с Casio выпустил две современные версии классических часов A1000. Обе новинки — A1000ACD-7 и A1000ACG-9 — переосмысливают модель 1970-х годов, сохранив винтажный дизайн, но с современным набором функций. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Часы предлагают восьмиугольный корпус и минималистичный циферблат с компактным LCD-экраном. На задней панели выгравированы индикаторы режимов и логотип A.P.C. в виде гитары и отвёртки.Casio A1000ACG-9 — модель в золотой расцветке, а A1000ACD-7 — в серебряной. Дизайн дополняют зеркальный циферблат и матовый стальной в цвет корпуса. Само собой, часы получили базовый набор фирменных функций Casio, включая секундомер с точностью измерения 1/100 с, ежедневный будильник, почасовой сигнал и автоматический календарь. Легендарная подсветка Casio Super Illuminator тоже на месте. Заряжать эти часы вообще не нужно, поскольку одной батареи CR1616 хватает на 3 года.A.P.C. x Casio A1000 уже можно найти в Европе по цене 169 евро за серебряную версию и 189 евро за золотую. Скорее всего, скоро они появятся и на местных маркетплейсах.