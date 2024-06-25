Casio выпустила новые смарт-часы G-SHOCK GBD-300. Работают вечность и подключаются к смартфону
Фархад Усманов —
Легендарный японский бренд Casio пополнил свою флагманскую серию G-SQUAD новой моделью — умными часами G-SHOCK GBD-300. Девайс предлагает более тонкий и компактный дизайн с полным набором смарт-фич и безумной автономностью.
Casio G-SHOCK GBD-300 сохранили культовый восьмиугольный дизайн с фирменной кнопкой подсветки и ударопрочным корпусом. В часах установлен монохромный высококонтрастный ЖК-дисплей, на который выводится информация о времени, дате и другие данные.
Само собой, часы получили спортивные функции. Они умеют измерять расстояние, темп, шаги и сожженные калории. Эти данные переносятся в приложение для анализа результатов, что помогает спортсменам отслеживать свой прогресс и корректировать тренировки.
Casio G-SHOCK GBD-300 подключаются к смартфонам по Bluetooth. После сопряжения на часы будут поступать уведомления о звонках и сообщениях в соцсетях, а сам девайс сможет использовать GPS в смартфоне для более точного отслеживания геолокации.
Заявленная влагозащита в G-SHOCK GBD-300 — 20 АТМ. Этого хватит, чтобы нырять с аквалангом. Питаются часы от батареи CR2032. Заряжать их вообще не нужно, но каждые 2-3 года придётся менять батарейку за ~200 рублей.
Цены и сроки начала продаж G-SHOCK GBD-300 пока не разглашаются.
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