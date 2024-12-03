Casio выпустила смарт-часы G-Shock из стали и карбона с символом 2025 года

Фархад



Японская компания Casio представила очередное дополнение к культовой линейке G-Shock G-Steel — GST-B400CX-1AJR. Это специальная версия смарт-часов, разработанная в честь года Змеи.

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Casio G-Shock G-Steel GST-B400CX-1AJR получили ярко выраженный ромбовидный узор на циферблате, ремешке и кнопках, который напоминает кожу змеи. На упаковке красуется Уроборос — змей, поедающий свой хвост, который символизирует удачу, достаток и доброе. Корпус сделан из нержавеющей стали с карбоновыми вставками.



При этом Casio G-Shock G-Steel GST-B400CX-1AJR предлагают подключение по Bluetooth для синхронизации с приложением Casio Watches. На них можно получать уведомления или искать телефон. Без подзарядки часы работают вечность, благодаря фирменной технологии Tough Solar Power (заряжаются от солнечного света). Разумеется, не обошлось без светодиодной подсветки, ударопрочного корпуса и влагозащиты до 200 м.

Цены на GST-B400CX-1AJR стартуют с 61 600 иен (~$410). Часы поступят в продажу в Японии в декабре. Возможно, позже они доберутся и до других рынков.
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Источник:
Casio
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