Casio выпустила собственное смарт-кольцо со встроенным дисплеем, секундомером и будильником

Фархад



Легенднарный японский бренд Casio не перестаёт удивлять. Недавно компания возродила культовые часы в виде настольного будильника, а теперь она выпустила своё первое смарт-кольцо. По сути, это крошечные цифровые часы, которые надеваются на палец.

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Девайс приурочен к 50-летию с момента выхода Casio на рынок цифровых часов. Новинка под названием CRW-001-1JR поступит в продажу в Японии в декабре по цене 19 800 иен или около $128. Возможно, она доберётся и до наших маркетплейсов.

Несмотря на крошечные габариты, кольцо получило шестисегментный ЖК-экран, который может отображать часы, минуты и секунды. Также на нём расположены три функциональные кнопки, которые могут управлять дополнительными функциями, включая отображение даты или времени в другом часовом поясе и секундомер. Корпус и безель сделаны из полированной нержавеющей стали.

Самое главное — даже в этих часах есть подсветка и будильник. Правда, он не воспроизводит звук, а мигает дисплеем. Часы питаются от одной батарейки, которая обеспечивает до двух лет работы. Её можно заменить.

Размер часов (10,5 США) не регулируется, поэтому Casio заботливо положила в комплект специальные прокладки для тонких пальцев.

Теперь ждём, когда Casio расщедрится и выпустит часы-кольцо с калькулятором.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

+24
Mcsimkis
🫣🫣🫣
Сегодня в 17:01
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kardigan
+3783
kardigan
Явно не кольцо властелина😀больше походит на малепусенькие часы..!
Сегодня в 17:25
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