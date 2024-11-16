Casio выпустила собственное смарт-кольцо со встроенным дисплеем, секундомером и будильником

Легенднарный японский бренд Casio не перестаёт удивлять. Недавно компания возродила культовые часы в виде настольного будильника, а теперь она выпустила своё первое смарт-кольцо. По сути, это крошечные цифровые часы, которые надеваются на палец.
Девайс приурочен к 50-летию с момента выхода Casio на рынок цифровых часов. Новинка под названием CRW-001-1JR поступит в продажу в Японии в декабре по цене 19 800 иен или около $128. Возможно, она доберётся и до наших маркетплейсов.
Несмотря на крошечные габариты, кольцо получило шестисегментный ЖК-экран, который может отображать часы, минуты и секунды. Также на нём расположены три функциональные кнопки, которые могут управлять дополнительными функциями, включая отображение даты или времени в другом часовом поясе и секундомер. Корпус и безель сделаны из полированной нержавеющей стали.
Размер часов (10,5 США) не регулируется, поэтому Casio заботливо положила в комплект специальные прокладки для тонких пальцев.
Теперь ждём, когда Casio расщедрится и выпустит часы-кольцо с калькулятором.