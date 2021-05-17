Cell Alpha

Компания Syng представила колонку Cell Alpha стоимостью 1799 долларов. Этот гаджет выглядит очень необычно, что не удивляет, ведь основатель Syng — Кристофер Стрингер, проработавший в Apple на должности дизайнера 22 года.

Колонка Cell Alpha получила дизайн, напоминающий не то о космических кораблях, не то о стимпанковской эстетике. У неё стеклянный корпус округлой формы, в котором видно почти всё содержимое.

В колонке используется запатентованная акустическая система The Triphone. Сверху и снизу расположены низкочастотные динамики, а по периметру ещё три динамика, которые отвечают за средние и высокие частоты, а также за объёмность звучания. Также имеются три микрофона, которые помогают ИИ-системе оптимизировать звук под различные акустические условия в зависимости от особенностей помещения.



Производитель утверждает, что даже одной колонки хватит для качественного звука в небольшой комнате, а несколько таких колонок можно объединить в синхронизированную акустическую систему. Звук можно передавать через Bluetooth или более продвинутые технологии AirPlay 2 и Spotify Connect, а в дальнейшем Syng выпустит кабель с разъёмами USB Type-C и HDMI для подключения колонки к телевизору.

Cell Alpha продаётся за 1799 долларов, а вместе с напольной стойкой за 1969 долларов. Компания рекомендует купить как минимум три такие колонки, чтобы создать в комнате полноценное объёмное звучание.



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