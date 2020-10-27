Для защиты экрана и корпуса в iPhone 12 применяется новый материал, который называется Ceramic Shield, а по сути представляет собой стеклокерамику. Благодаря ему, при падении прочность экрана увеличилась в четыре раза, а задней панели в два раза. Но нашлась другая проблема — низкая устойчивость к царапинам (хотя на сайте Apple говорится об обратном).
Как сообщил сайт MyDrivers, первые обладатели iPhone 12 и iPhone 12 Pro заваливают соцсети фотографиями исцарапанных экранов. Некоторые устройства были сфотографированы в магазинах, то есть их явно не носили в сумках вместе с ключами, монетами и стеклом.
Сайт MobileReviewsEh провёл тестирование и поставил защите экрана iPhone 12 шесть баллов из десяти по шкале Мооса. Примерно такой же твёрдостью обладают стёкла, которые используются в других смартфонах.
Создать стекло, которое одинаково хорошо противостоит ударам и царапинам, довольно сложно. Мягкий материал с меньшей вероятностью повредится при падении, но легко поцарапается, и наоборот — твёрдый сложнее поцарапать, но легче разбить.
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А так, каждый год одно и тоже. Завистники или хейтеры.