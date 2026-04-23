Cерия смартфонов HUAWEI nova 15 поступила в продажу в России

Компания МТС объявила о старте продаж смартфонов серии HUAWEI nova 15 в России. В линейку вошли две модели: HUAWEI nova 15 и HUAWEI nova 15 Pro, причём на последнюю пришлось 65 процентов предзаказов. Среди цветовых решений покупатели чаще всего выбирали чёрный цвет (42 процента). Более половины клиентов отдали предпочтение версии с объёмом памяти 512 ГБ.

Цены на новинки с учётом скидки в МТС составляют: HUAWEI nova 15 Pro с 256 ГБ памяти — 41 990 рублей, с 512 ГБ — 46 990 рублей; HUAWEI nova 15 с 256 ГБ — 33 990 рублей, с 512 ГБ — 38 990 рублей. Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов отметил, что объём предзаказов на серию nova 15 оказался в три раза выше по сравнению с прошлым годом. По его словам, это свидетельствует о стабильном интересе к линейке, и компания ожидает, что новинки займут лидирующие позиции в своём сегменте.Основной акцент в новых смартфонах сделан на портретной съёмке. В модели HUAWEI nova 15 Pro как основная, так и фронтальная камеры оснащены модулями с улучшенной цветопередачей, использующими до 1,5 миллиона спектральных каналов в девяти цветовых диапазонах. Смартфоны оснащены аккумуляторами повышенной ёмкости: 6500 мА·ч в версии Pro и 6000 мА·ч в базовой модели, с поддержкой быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью до 100 Вт. Обе модели получили защитное стекло Kunlun Glass и сертификат SGS, толщина корпуса HUAWEI nova 15 Pro составляет 6,9 миллиметра, вес — 202 грамма.Смартфоны поддерживают функции на базе искусственного интеллекта, включая выбор лучшего кадра, удаление объектов и управление жестами (прокрутка страниц и создание скриншотов движением руки). Также реализована технология двустороннего шумоподавления, повышающая чёткость передачи голоса во время вызовов. HUAWEI nova 15 Pro представлен в мятном, лавандовом, белом и чёрном цветах, HUAWEI nova 15 — в мятном, белом и чёрном. Устройства доступны в конфигурациях 256 ГБ и 512 ГБ.