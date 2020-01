Накануне открытия выставке CES 2020 компания Samsung анонсировала несколько новых моделей телевизоров. Все они довольно необычные.



Sero







Этот телевизор изначально продавался только в Южной Корее, а теперь Samsung будет поставлять его в другие страны. Он нацелен в первую очередь на молодёжь, которая привыкла смотреть видео на смартфонах в вертикальной ориентации. Расположение экрана этого телевизора можно менять, он поворачивается.







Диагональ экрана Sero — 43 дюйма, разрешение — 4K, мощность 5-канального звука — 60 Вт, используется QLED-матрица и поддерживается стриминг с мобильных устройств через приложение Galaxy to the TV и технологию AirPlay.



The Frame







Телевизоры серии The Frame 2020 модельного года выпускаются в разных размерах — от 32 до 75 дюймов. Они оснащены узкорамочными LED-панелями с разрешением 4K и поддержкой режима Art Mode 3.0, который выводит на экран картины в зависимости от художественного вкуса владельца.



The Wall







Телевизоры серии The Wall выпускаются с огромными экранами различных размеров — 75, 88, 93, 110, 146, 150, 219 и даже 292 дюйма. Они предлагают изображение высочайшего качества — благодаря использованию технологии MicroLED с отдельной подсветкой каждого пикселя, которая обеспечивает настоящий чёрный цвет и исключает выгорание пикселей от статичных элементов.



QLED 8K TV







Модельный ряд телевизоров QLED 8K TV поддерживает технологию AI ScaleNet, которая выводит на экран изображение с разрешением 8K с помощью апконверта 4K-контента. Они работают с операционной системой Tizen и оснащены голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa. Tizen предлагает многозадачность с разделением экрана на несколько участков для одновременного запуска нескольких приложений. Поддерживается стриминг видео со смартфона, а также работа с приложением Samsung Health при занятии фитнесом. Звуковая система 5.1 встроена прямо в экран и обеспечивает объёмное звучание с интеллектуальным анализом объектов.