





Компания Alcatel представила на онлайн-мероприятии CES 2021 несколько смартфонов начальной ценовой категории. Были показаны модели 3L, 1L и 1S в модификациях 2021 года.3L — самая старшая модель в обновлённой линейке, она стоит 150 евро. В этом смартфоне используется 8-ядерный процессор MediaTek неназванной марки, 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтный накопитель, 48-мегапиксельная камера и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с зарядкой через порт micro USB.1S стоит 110 евро и предлагает гораздо менее привлекательные параметры. Этот смартфон оснащён тем же процессором MediaTek, 3 ГБ оперативной памяти, 32-гигабайным накопителем и батареей на 4000 мАч с портом micro USB.1L оценен дешевле 100 евро и оборудован экраном диагональю 6,1 дюйма, 4-ядерным процессором MediaTek неизвестной модели, 2 ГБ оперативной памяти и 32-гигабайтным накопителем. Более подробной информации об этой новинке пока нет.Все эти смартфоны работают на Android 11. В модели 1L используется упрощенная редакция операционной системы Android Go. Продажи должны начаться в ближайшие месяцы.