Acer Aspire Vero National Geographic Edition – это специальная версия модели Acer Aspire Vero с элементами дизайна, напоминающими планету Земля.

Часть средств от каждой покупки ноутбука National Geographic Edition направляется на поддержку Национального географического общества (National Geographic Society). Более подробную информацию можно найти на сайте www.natgeo.com/info

Корпус этого экологичного ноутбука на 30% состоит из переработанного пластика, а клавиши – на 50%. Его конструкция разработана для удобства модернизации.

Линейка продуктов Vero является частью программы Acer под названием Earthion – платформы, созданной для решения проблем сохранения окружающей среды и развития индустрии в более экологичном направлении.







Acer анонсировала выпуск Aspire Vero National Geographic Edition (AV15-51R), специальную версию ноутбука Aspire Vero, которая отражает стремление компании к устойчивому развитию и сохранению окружающей среды ради будущих поколений. Каждая покупка этого портативного компьютера в США помогает поддержать международную некоммерческую организацию National Geographic Society в ее работе по защите окружающей среды.Внешний вид оригинального Aspire Vero обусловлен безопасным составом материалов, использованных при изготовлении корпуса. Он на 30% состоит из переработанного пластика и был тщательно подобран для обеспечения оптимального баланса прочности, долговечности и эстетичности. Желтые вкрапления контрастируют с текстурированной серой поверхностью.Первое, что бросается в глаза – это несколько диагональных линий, пересекающих примерно половину верхней крышки. Они представляют собой небольшой фрагмент топографической карты и делят поверхность ноутбука на сушу и море, напоминая о влиянии глобального потепления на повышение уровня моря. При открытии ноутбука в глаза сразу бросается ставшая культовой, желтая рамка National Geographic. На пробеле надпись: «For Planet Earth» (Ради планеты Земля).Внутренняя упаковка ноутбука была разработана как многоцелевая коробка, и после настройки устройства ее можно использовать в других целях. При ее производстве используется 85% переработанной бумаги, чехол для ноутбука из 100% промышленного переработанного пластика и дополнительный лист из 100% промышленного переработанного пластика, который помещается между дисплеем и клавишами ноутбука.Корпус Acer Aspire National Geographic Edition на 30% состоит из переработанного пластика, что позволяет сократить выбросы углекислого газа на 21% при его производстве. Рамка экрана ноутбука также на 30% состоит из переработанного пластика, а клавиши – на 50%. Особое внимание было уделено упрощению процесса ремонта и модернизации ноутбука, что позволяет продлить срок его службы. Нижняя крышка корпуса, скрывающая внутренние компоненты устройства, снимается с помощью одиннадцати стандартных крестообразных винтов. Внутренние компоненты расположены в удобно организованном порядке, что позволяет пользователю без труда самостоятельно заменить оперативную память и твердотельный накопитель.Ноутбук оснащен процессором Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe. Пользователям доступна предустановленная ОС Windows 11 и Wi-Fi 6. Для удобства также предусмотрен набор портов, включая USB-C и два порта USB 3.2 Gen1 Type-A, один из которых можно использовать для зарядки мобильных устройств даже при выключенном компьютере.Линейка продуктов Vero была создана на базе платформы Earthion, которая объединяет возможности компании Acer, ее партнеров по цепочке поставок, клиентов и сотрудников для решения экологических проблем. Среди основных приоритетов Earthion – обязательства Acer RE100 по достижению 100% использования возобновляемых источников энергии к 2035 году, разработка более экологичного дизайна продукции и снижение углеродного следа во всей производственно-сбытовой цепочке Acer.Acer Aspire Vero National Geographic Edition (AV15-51R) поступит в продажу во Франции в марте по цене от 899 евро. В Китае – в январе. Этот ноутбук также будет доступен в нескольких странах Азиатско-Тихоокеанского региона. О запуске продаж в России пока не сообщается.