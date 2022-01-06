





ASUS представляет новые геймерские ноутбуки серии TUF Gaming с предустановленной операционной системой Windows 11 на базе процессоров Intel и AMD. Они получили обновленный дизайн, а также дисплейный мультиплексор, позволяющий в полной мере раскрывать потенциал видеокарт. Новые модели TUF DASH выполнены в очень тонких и легких корпусах.Возглавляют линейку 2022 года ноутбуки ASUS TUF Gaming F15 и F17, в максимальной комплектации оснащенные процессором Intel Core i7-12700H 12-го поколения и видеокартой для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3070 с термопакетом до 140 Вт. Модели ASUS TUF Gaming A15 и A17 2022 года оснащаются процессором AMD Ryzen 6800H.В ноутбуках TUF Gaming 2022 года используется специальный дисплейный мультиплексор, позволяющий переключиться в режим прямого вывода изображения с дискретной видеокарты. Активировать этот режим можно через приложение Armoury Crate. При этом в играх снижается латентность, а производительность повышается в среднем на 5-10%.В новых моделях ноутбуков серии TUF Gaming используются вентиляторы Arc Flow, каждый из которых оснащен 84 лопастями. Толщина лопастей изменяется от основания к кончику, где составляет всего 0,1 мм, чтобы усилить воздушный поток и снизить шум. Все модели ноутбуков TUF 2022 года могут оснащаться дисплеями с высокой частотой обновления – до 300 Гц при разрешении FHD, а также экранами с разрешением QHD и частотой обновления 165 Гц.Все устройства линейки TUF Gaming в 2022 году получили обновленный дизайн корпуса. Ноутбуки отвечают требованиям военно-промышленного стандарта надежности MIL-STD-810H и протестированы на устойчивость к неблагоприятным условиям.В максимальной версии аппаратная включает процессор Intel Core i7-12650H 12-го поколения и видеокарту для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3070 с дисплейным мультиплексором. Оперативная память нового стандарта DDR5 с частотой 4800 МГц обеспечивает быструю многозадачную работу даже тяжелых приложений, а для высокоскоростных твердотельных накопителей предусмотрена поддержка интерфейса PCIe 4.0.Дисплей ноутбука поддерживает разрешение QHD, частоту обновления 165 Гц и 100% охват цветового пространства DCI-P3. Поддержка высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 4 позволяет подключать к ноутбуку док-станции и внешние накопители. TUF Dash F15 оснащен портом USB-C с поддержкой функции Power Delivery (до 100 Вт).