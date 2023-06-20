ChatGPT помог создать процессор

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Учёные из Университета Нью-Йорка использовали нейросетевой чат-бот ChatGPT для создания нового процессора. При этом им не потребовалось применять знание машинного языка, без которого обычно не обойтись в таких проектах.



ChatGPT успешно разработал схему полупроводника, отвечающего за управление банками памяти. В таких ячейках хранятся данные для совершения процессором каких-либо вычислений. Нейросеть также подробно описала геометрию, плотность и общее расположение элементов внутри чипа и даже дала инструкции по процессам травления микросхемы.



Это лишь часть центрального процессора, в нём должно содержаться ещё несколько блоков, но учёные пока не смогли добиться того, чтобы ChatGPT разработал ЦПУ целиком. В любом случае помощь нейросети оказалась очень ценна, она позволила сэкономить немало времени и сил, которые пришлось бы потратить на создание этого элемента процессора инженерами. В перспективе использование ChatGPT в таких проектах позволит значительно снизить себестоимость процессоров и ускорить их разработку.

