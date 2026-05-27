ChatGPT убедил девушку с AirPods Pro 3, что таких наушников не существует

Александр
Пользовательница Threads под ником alicegrits рассказала, как из-за ошибочной информации от ChatGPT была уверена, что купила поддельные наушники AirPods Pro 3. Она попыталась сдать их обратно в магазин, но попала в крайне неловкую ситуацию.

Девушка купила в магазине наушники AirPods Pro 3, засомневалась в их подлинности и решила проконсультироваться с ChatGPT. Она загрузила снимок с экрана с информацией об устройстве, и нейросеть уверенно ответила, что такой модели вообще не существует, поскольку к настоящему времени компания Apple выпустила всего два поколения AirPods Pro.



ChatGPT сделал предположение, что наушники были переименованы сторонним сервисом или являются репликой, и посоветовал перепроверить их название в настройках Bluetooth на iPhone. Искусственный интеллект обнаружил и другие признаки подделки — подключение напрямую к Bluetooth без авторизации и глубокой интеграции в экосистему и отстуствие кнопки на зарядном кейсе.
 
В магазине над девушкой посмеялись и объяснили, что это оригинальные наушники, а ChatGPT придумал какую-то странную галлюцинацию, которой не стоит верить.
Комментарии (1)

+270
Gabriel
Куда катится мир.
48 минут назад
#

