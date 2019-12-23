Гаджеты, сервисы и технологии, от которых компании-разработчики отказались в уходящем году.



AirPower







Apple анонсировала выпуск беспроводной зарядки AirPower ещё в 2017 году. Она должна была появиться в продаже в 2018, но её производство несколько раз откладывалось, пока наконец компания не сообщила, что не станет её выпускать. Конкретные причины отказа от этого продукта не сообщались, но очевидно, что инженеры Apple столкнулись с непреодолимыми трудностями — скорее всего, зарядка перегревалась, когда отдавала энергию сразу на несколько устройств.



В будущем подобные зарядки для обладателей iPhone могут не понадобиться. Дело в том, что Apple работает над технологией, которая позволяет заряжать устройства с относительно большого расстояния от излучателя.



iTunes







С выпуском обновления Catalina из macOS пропало приложение iTunes. Его возможности распределились между отдельными приложениями Music, TV и Podcasts, а синхронизировать iPhone или iPad с компьютером можно через Finder.



Apple выпустила iTunes в 2001 году в качестве утилиты для управления музыкой на плеере iPod. За 18 лет эта программа обросла множеством возможностей, в том числе никак не связанных с музыкой и видео, то есть по большей части потеряла связь со своим первоначальным предназначением. iOS осталось приложение iTunes Store, в котором можно покупать музыку, рингтоны и фильмы, а на Windows в неизменном виде сохранилась десктопная версия программы iTunes.



Coolest Cooler







Этот проект собрал 2014 году на Kickstarter более 13 млн долларов, побив все предыдущие рекорды площадки. Coolest Cooler — портативный холодильник со встроенным блендером, акустической системой и портами для зарядки смартфонов. Тысячи людей, оформивших предзаказ, так и не получат это чудо-устройство, поскольку разработавший его стартап объявил о своём закрытии.



3D Touch







3D Touch — одна из выдающихся и наиболее недооценённых функций в смартфонах Apple. Она позволяет взаимодействовать с приложениями, не открывая их. После сильного нажатия на иконку открывается меню с различными опциями (например, в случае с почтовым сервисом — предпросмотр писем). Эта технология впервые появилась в iPhone 6s, а затем была реализована в других смартфонах Apple вплоть до iPhone XS и XS Max. Её не было у iPhone XR в 2019, а также нет у всех моделей iPhone, выпущенных в 2019 году. Вместо 3D Touch теперь используется более примитивное решение — требуется не сильное, а долгое нажатие (в терминологии Apple — Haptic Touch).



Google+







Google+ — социальная сеть Google, пришедшая на замену блогерской платформе Google Buzz в июне 2011 года. За это время она пережила несколько кардинальных перевоплощений, но так и не смогла оправдать своё существование, не найдя достаточное количество постоянных и верных пользователей. Закрытие Google+ было ускорено сообщениями о многочисленных багах в системе безопасности, которые могли привести к утечке личных данных пользователей.



12-дюймовый MacBook







Многие любили эту миниатюрную модель MacBook, несмотря на все её недостатки. Она впервые появилась в 2015 году, была лишена разъёма MagSafe и большинства привычных портов, из-за чего её пользователям приходилось покупать различные переходники. Видимо, в Apple посчитали, что из-за своей ультрапортативности теперь она составляет ненужную конкуренцию топовому планшету — iPad Pro.



Windows 10 Mobile







Смартфоны на Windows 10 Mobile не выпускаются с 2016 года, но Microsoft всё ещё обновляет эту операционную систему. Правда, новые возможности в ней не появляются, компания лишь устраняет баги и закрывает уязвимости. Недавно Microsoft объявила об окончательной поддержке Windows 10 Mobile — не будет ни магазина приложений, ни обновлений, ни сервисов, обеспечивающих полноценную работу смартфонов.



Inbox







Inbox — почтовый сервис Google, который мог бы заменить Gmail, но показался пользователям слишком сложным. Многие возможности Inbox перешли в Gmail (например, автоматическая сортировка писем и автоматические ответы с несколькими предложенными вариантами). Как ни странно, но Gmail победил в этой конкурентной борьбе.







