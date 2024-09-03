Чехлы для iPhone 16 во всех расцветках показали на фото. Фейковые можно легко отличить от оригинальных

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Инсайдер под ником MajinBu поделился в сервисе микроблогов X очередной порцией фотографий чехлов для серии iPhone 16, которую Apple официально представит на следующей неделе.На одних снимках представлены реплики фирменных силиконовых чехлов Apple с MagSafe. Автор утверждает, что именно такие 5 расцветок компания выпустит в этом году.Другое изображение демонстрирует всю палитру силиконовых чехлов, включая весеннюю коллекцию, которую Apple представит в марте-апреле 2025 года. Но самое интересное — MajinBu подсказал, как отличить фейк от оригинала.Обратите внимание, что на верхних снимках вырез под новую кнопка «Захвата» идёт с довольно сильным углублением, а в оригинальных чехлах это будет просто ровный вырез без дополнительной выемки.До презентации осталось совсем чуть-чуть, поэтому есть вероятность, что в ближайшие дни мы узнаем больше подробностей о серии iPhone 16.