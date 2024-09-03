Чехлы для iPhone 16 во всех расцветках показали на фото. Фейковые можно легко отличить от оригинальных

Фархад
i16

Инсайдер под ником MajinBu поделился в сервисе микроблогов X очередной порцией фотографий чехлов для серии iPhone 16, которую Apple официально представит на следующей неделе.

На одних снимках представлены реплики фирменных силиконовых чехлов Apple с MagSafe. Автор утверждает, что именно такие 5 расцветок компания выпустит в этом году.
iPhone 16
iPhone 16
iPhone 16
iPhone 16

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Другое изображение демонстрирует всю палитру силиконовых чехлов, включая весеннюю коллекцию, которую Apple представит в марте-апреле 2025 года. Но самое интересное — MajinBu подсказал, как отличить фейк от оригинала.

Обратите внимание, что на верхних снимках вырез под новую кнопка «Захвата» идёт с довольно сильным углублением, а в оригинальных чехлах это будет просто ровный вырез без дополнительной выемки.

i16

До презентации осталось совсем чуть-чуть, поэтому есть вероятность, что в ближайшие дни мы узнаем больше подробностей о серии iPhone 16.
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Источник:
MajinBu
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Комментарии

Mers
+5263
Mers
То есть, полностью сенсорных кнопок не будет, как все обещали?😏
час назад в 08:48
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