Чехол-гантеля: американец создал безумный аксессуар, чтобы побороть зависимость от смартфона





Житель США Логан Айви Житель США Логан Айви придумал необычное решение проблемы смартфонной зависимости — чехол весом почти 3 килограмма. Конструкция из металлических пластин и винтов, напечатанная на 3D-принтере, делает устройство похожим на старую военную рацию и полностью исключает комфорт использования. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Идея родилась, когда Айви заметил, что бессознательно листает ленту соцсетей даже во время спортивных тренировок. Первоначально он экспериментировал, приматывая свой смартфон к гантеле, но затем разработал более основательную версию специального чехла. Принцип работы прост: физический дискомфорт от использования тяжелого устройства заставляет брать смартфоном только при крайней необходимости. Как отмечает изобретатель, теперь ему просто лень пользоваться гаджетом без веской причины.Финальная версия представляет собой монолитную конструкцию, напоминающую мобильные телефоны 1980-х годов, снимаемую только с помощью шестигранного ключа. В отличие от программных ограничений экранного времени, которые можно обойти, тяжёлый чехол создает реальное препятствие для длительного использования. Впрочем, у такого решения есть и недостатки — невозможность носить смартфон в кармане и риск остаться без связи в экстренной ситуации.Результат превзошел ожидания: Айви сократил время использования смартфона на несколько часов в день. Аксессуар совместим с моделями iPhone начиная с 13-й серии, включая новейший iPhone 17. Изобретатель подал заявку на краудфандинговую платформу Kickstarter и планирует с начала 2026 года начать продажи такого чехла по 209 долларов (около 17 тысяч рублей). На текущий момент 87 сторонников проекта задонатили $13 475 из требуемых $75 000.