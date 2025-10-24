Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Чехол-гантеля: американец создал безумный аксессуар, чтобы побороть зависимость от смартфона

Александр


Житель США Логан Айви придумал необычное решение проблемы смартфонной зависимости — чехол весом почти 3 килограмма. Конструкция из металлических пластин и винтов, напечатанная на 3D-принтере, делает устройство похожим на старую военную рацию и полностью исключает комфорт использования.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Идея родилась, когда Айви заметил, что бессознательно листает ленту соцсетей даже во время спортивных тренировок. Первоначально он экспериментировал, приматывая свой смартфон к гантеле, но затем разработал более основательную версию специального чехла. Принцип работы прост: физический дискомфорт от использования тяжелого устройства заставляет брать смартфоном только при крайней необходимости. Как отмечает изобретатель, теперь ему просто лень пользоваться гаджетом без веской причины.



Финальная версия представляет собой монолитную конструкцию, напоминающую мобильные телефоны 1980-х годов, снимаемую только с помощью шестигранного ключа. В отличие от программных ограничений экранного времени, которые можно обойти, тяжёлый чехол создает реальное препятствие для длительного использования. Впрочем, у такого решения есть и недостатки — невозможность носить смартфон в кармане и риск остаться без связи в экстренной ситуации.



Результат превзошел ожидания: Айви сократил время использования смартфона на несколько часов в день. Аксессуар совместим с моделями iPhone начиная с 13-й серии, включая новейший iPhone 17. Изобретатель подал заявку на краудфандинговую платформу Kickstarter и планирует с начала 2026 года начать продажи такого чехла по 209 долларов (около 17 тысяч рублей). На текущий момент 87 сторонников проекта задонатили $13 475 из требуемых $75 000.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Apple сдалась: в iOS 26.1 можно настраивать прозрачность «Жидкого стекла»
Вышел гибридный ремешок из титана для Apple Watch. Внутри с сюрпризом
Как отключить запуск камеры свайпом влево по экрану блокировки в iOS 26.1

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас
Не такие, как все: обзор наушников Nothing Headphone (1)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Yuri Konst
+147
Yuri Konst
А можно для этих целей использовать бесплатный кирпич)
Сегодня в 15:11
#
tellurian
+2684
tellurian Yuri Konst
Вот вам идея для стартапа. Можете заработать кучу денег 😂😆
Сегодня в 15:40
#
+259
acinatnas
А можно просто использовать мозг и при желании контролировать себя без костылей.
Сегодня в 15:26
#
+278
Holldann tellurian
Не всем дан мозг😁?
Сегодня в 17:33
#
tellurian
+2684
tellurian Holldann
Уметь его использовать. Мозг есть у всех, но не все могут его использовать с пользой для себя.
Сегодня в 18:43
#