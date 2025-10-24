Чехол-гантеля: американец создал безумный аксессуар, чтобы побороть зависимость от смартфона

Житель США Логан Айви придумал необычное решение проблемы смартфонной зависимости — чехол весом почти 3 килограмма. Конструкция из металлических пластин и винтов, напечатанная на 3D-принтере, делает устройство похожим на старую военную рацию и полностью исключает комфорт использования.
Финальная версия представляет собой монолитную конструкцию, напоминающую мобильные телефоны 1980-х годов, снимаемую только с помощью шестигранного ключа. В отличие от программных ограничений экранного времени, которые можно обойти, тяжёлый чехол создает реальное препятствие для длительного использования. Впрочем, у такого решения есть и недостатки — невозможность носить смартфон в кармане и риск остаться без связи в экстренной ситуации.
Результат превзошел ожидания: Айви сократил время использования смартфона на несколько часов в день. Аксессуар совместим с моделями iPhone начиная с 13-й серии, включая новейший iPhone 17. Изобретатель подал заявку на краудфандинговую платформу Kickstarter и планирует с начала 2026 года начать продажи такого чехла по 209 долларов (около 17 тысяч рублей). На текущий момент 87 сторонников проекта задонатили $13 475 из требуемых $75 000.