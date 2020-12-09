Компания Apple опубликовала на YouTube несколько промороликов, в которых наглядно демонстрируются представленные недавно наушники AirPods Max. Новинка показана во всех мельчайших деталях.
В первом видео можно увидеть всю начинку наушников, что большая редкость, поскольку Apple обычно не вдаётся в технические подробности о том, что находится внутри её устройств. Также рассказано о различных технологиях, которые поддерживаются наушниками, и сценариях использования AirPods Max.
Второй ролик гораздо более футуристичный. Он тоже детально демонстрирует дизайн AirPods Max (очевидно, что Apple считает внешний вид одной из сильнейших сторон новинки). А также намекает на то, пользователь этих наушников будто бы отрывается от Земли, и музыка уносит его далеко от реальности.
Несмотря на высокую цену (549 долларов в США и 62 990 рублей в России), все первые поставки AirPods Max зарезервированы по предзаказам. Если оформить заказ сейчас, наушники доставят только к середине весны. И это в лучшем случае — если не возникнет дополнительных задержек из-за чрезмерно большого количества желающих приобрести их.
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Муртазин уже даже обзор накатил по картинке и провел сравнение с другими наушниками (спойлер: Эпл всё).
Нет, дорогой продукт в российской действительности, кто будет спорить. Тут интересно другое: есть ведь и подороже наушники)
Я просто удивляюсь действительности))