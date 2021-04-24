32 ГБ — 16 990 pyб.

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64 ГБ — 18 990 руб.

Компания из Купертино выпустило второе поколения ТВ-приставки Apple TV 4K. С ней картинка в телевизоре должна стать качественнее, а обновленный пульт упростить управление. Разберем все изменения.Внешне ТВ-приставка не изменилась. Это по-прежнему черная прямоугольная коробочка с логотипом Apple на верхней панели. Размер корпуса — 35 х 98 х 98 мм, вес — 425 г.Вместе с новой Apple TV 4K компания представила пульт Apple TV Remote второго поколения. Главное отличие — визуальное. Как и предполагалось ранее, в новом пульте изменены расположение и форма кнопок. Теперь по центру размещена одна большая панель с сенсорным кольцом вокруг. У Apple TV Remote первого поколения кнопки располагались в два ряда и были одинаковыми по размеру.В Apple TV Remote второго поколения также нет акселерометра и гироскопа. Компания убрала их за ненадобностью. Тогда компания предлагала использовать пульт в качестве игрового контроллера. Акселерометр и гироскоп нужны были для определения наклона, например, в гонках.Apple TV 4K второго поколения получил процессор A12 Bionic. С ним приставка стала самой производительной в мире.Apple TV 4K первого поколения работал на процессоре A10X. Он и позволил показывать видео в разрешении 4К с HDR.Обновился и разъем для соединения с монитором. Приставка второго поколения получила порт HDMI 2.1, предшественница выходила с разъемом HDMI 2.0a.Apple TV 4K второго поколения поддерживает Wi-Fi 6. В ней стоит модуль стандарта 802.11ax. В Apple TV 4K первого поколения стоял чип 802.11ac (Wi-Fi 5).Количество и тип разъемов не изменился. У нового поколения приставки и ее предшественницы их три — порт для подключения питания, HDMI и Ethernet. Стандарт Bluetooth у обеих приставок одинаковый — 5.0.Максимальное разрешение картинки у обеих приставок — 4К (3840x2160). Максимальная кадровая частота — 60 кадров в секунду. Это значение не изменилось, хотя были слухи, что новое поколение Apple TV получит поддержку 120 Гц.Аппаратное обновление позволило улучшить показ видео в HDR.Стоимость флагманской ТВ-приставки почти не изменилась. Apple устроила революцию в этом сегменте в 2017 году, а теперь выпустила модель с точечными улучшениями.Apple TV 4K второго поколения:Apple TV 4K первого поколения: