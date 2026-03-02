Чем пользуются в редакции iGuides.ru: любимые девайсы Фунтикова Артема (и немного древности)

Современный человек буквально окружён всевозможными гаджетами. Пробежавшись глазами по столу, я увидел не просто привычные устройства из микросхем, пластика и металла — каждый из них в разной степени имеет своё значение, историю, смысл, местами характер. Следом за топами коллег из iGuides, рассказываю о своих главных, ностальгических и забытых девайсах.
Содержание:• Смартфон
• Ноутбук
• Монитор
• Клавиатура и мышь
• Наушники
• Часы
• Робот-пылесос
• Игровая консоль
• Тетрис с «ачивками»
СмартфонЧерез меня проходит множество смартфонов разных брендов — это моя работа. Однако в жизни я вовсе не фанат менять средство связи ежегодно или по велению трендов. Прямо сейчас я могу вспомнить все смарты, которые были у меня на постоянке, коих к почти сорока моим годам насчитывается всего пять: HTC Desire S, Highscreen Zero S, Honor 8C, iPhone 12 и iPhone 14. Из них куплены за свои деньги были всего парочка, остальные — доставались «по наследству», включая темно-синюю «четырку», облачённую в розовый чехол с магнитным картхолдером поверх. К слову, в мужественности оттенков мы схожи с коллегой по цеху Олегом Ворониным.
Причина моего аскетизма проста: автономность, компактность и стабильная связь — всё, что мне нужно от гаджета с экраном. Вот уже четыре года я сижу на «яблочной» остановке, чьи экосистемные рельсы всё ещё ровны, хоть и стали более ухабистыми (отвал Apple Pay, охота за приложениями и т.д.). Пока острой нужды менять маршрут не вижу, но если прижмёт или захочется кардинальных перемен — пересяду на Android. Уверен, что сопутствующие неудобства — лишь дело привычки.
НоутбукБез лишней скромности скажу — я счастливчик. ASUS ProArt P16 достался мне незадолго до дефицита «оперативки» и теперь дорог мне, как память (ах, какой каламбур). Что по спекам: процессор — AMD Ryzen AI 9 HX 370, ОЗУ — 64 ГБ LPDDR5x (простите), графика — NVIDIA GeForce RTX 4070 8 ГБ и AMD Radeon 890M, SSD — 2 ТБ. Также есть фишки для графических дизайнеров: сенсорный OLED-экран на 16 дюймов с 4К-разрешением.
Начинка ноута закрывает все мои потребности: текст, «Фотошоп», редко видеомонтаж — всё летает. Местами можно подсмотреть, что там в ПК-гейминге современном происходит, но откровенно говоря, 8 ГБ видеопамяти уже маловато: для запуска того же DOOM: Dark Ages надо подбирать оптимальные настройки и шаманить с апскейлерами.
Поскольку я не вхожу в касту профессиональных «дисигнеров» графики, большую часть времени сенсорный экран закрыт, смотрит на клавиатуру. Пытался смоделировать важность этой фичи для себя, но эксперимент потерпел фиаско — экран маленький, да ещё и дрыгается при каждом касании. А по сему из бокового порта тянется провод к следующему гаджету.
МониторПардон за тавтологию, но мониторить монитор пришлось долго. Ну, вы знаете эту проблему, когда хочешь как лучше, а ловишь «паралич выбора»: товаров — море, характеристики — схожи, разница в цене — минимальна. В итоге я махнул рукой, взял ASUS ROG Strix XG27ACS с 27-дюймовой диагональю, IPS-матрицей на 2K и 180 Гц. Вердикт — не промахнулся сразу по нескольким фронтам.
Соблазн зацепить 4K-монитор был, однако со временем понял, что 2K-картинки на расстоянии вытянутой руки мне более чем хватает, а даунгрейд разрешения прилично так разгружает ресурсы ноута. Цветопередача приятная, угловые засветы есть в пределах нормы (для меня), регулировку по высоте и всем осям тоже завезли. Также есть набор геймерских примочек: VRR, Shadow Boost, игровые профили, но на практике и без них всё работает хорошо.
Для себя из охоты за идеальным дисплеем за 30 тыс руб я, в очередной раз, вспомнил: лучшее — враг хорошего! Нравится картинка — бери и не сравнивай, а то застрянешь в петле бесконечного выбора.
Клавиатура и мышь
Как и у нашего редактора Фархада Усманова, вся текстовая нагрузка легла на Logitech MX mini в связке с простенькой мышкой того же бренда. Оба аксессуара превосходны в своём исполнении и отзывчивости, даже спустя пару лет активного использования. Однако для себя я заметил один нюанс, который открылся при использовании встроенной клавы лэптопа. Нажатие у Logitech туже и дольше, а углубления под палец в клавишах словно мешают быстрому набору. Теперь буду искать вариант с более низким профилем.
Наушники
Я не меломан, но на моём столе скопилось сразу три пары наушников — каждые под свою задачу. Среди множества обзорных TWS-ок моим несменным лидером стали Anker Soundcore Liberty 5. У них странный форм-фактор слайдера, но за их возможности я готов простить всё: умеренный бас, широкая сцена, удобная эргономика и шикарная автономность. Гоняю каждый день и менять не собираюсь.
HAVIT H2939BG — вариант беспроводных полноразмерников для ночных посиделок. Несмотря на относительную бюджетность этого ноунейма, я был приятно удивлён мягкой посадкой и звуком. По воздуху соединяются ресивером, можно подключить по проводу, микрофон отстегивается, бонусом есть сменные чашки с разным дизайном. Геймерства добавляет RGB-подсветка, которая моментально мною вырубается при каждом коннекте. За два года использования внешка осталась как новая. А вот аккумулятор начал заметно сдавать.
Полноразмерные наушники Xbox когда-то брались исключительно под консольный гейминг, чтобы заменить скромные возможности динамиков телевизора. Тогда звук казался шикарным (не с чем было сравнивать), сейчас — крепкий «середнячок». Но в чём девайсу не откажешь, так это в сборке. За пять лет следов износа — ноль. А регулировка звука поворотом колеса на правой чашке — это отдельно продуманный кайф.
ЧасыСмарт-часы как повседневный гаджет отправились мною в топку. Ничего не имею против этих гаджетов, поскольку сам пару лет следил за активностью, собирал «колечки», читал с руки уведомления. Было удобно, пока со мной не случилось парочка озарений. Во-первых, я взял ответственность за шаги на себя, а не копил из-под палки цифрового наручника. Во-вторых, от количества уведомлений со смартфона в кармане начал дёргаться правый глаз, и такой же участи левому (от часов) я не желал.
«Умные» часы заменились парой винтажных аналогов. Электронные Casio A100WE, потому что, как у Рипли из фильма «Чужой» (ну, почти); и механический однострелочник «Луч», потому что белорусы и крутой ретро-дизайн.
Робот-пылесос
Dreame L40s Pro Ultra или, как я его назвал покороче, Гаврюша — мой верный домашний помощник. Не сказать, что при моей скромной жилплощади я в нём сильно нуждался, но дарёному роботу в сенсор не смотрят. Гаврюша — убрать! Умный пылик генералит все одну комнату и кухню, а я наматываю шаги на свежем воздухе. Сожительствуем с Гавриком мы уже больше полугода, и что в первый день знакомства (есть обзор), что сейчас претензий к нему не обнаружилось.
Игровая консольСейчас будет драма о разбитых надеждах и профуканном отпуске. Я всегда был фанатом консолей от Microsoft, а посему вопрос, на что сменить Xbox One S, был однозначен. Тогда доступность для меня была важнее эксклюзивности: «Ведьмак 3» за 300 руб, DOOM за 450 руб, Game Pass за 7 косарей на три года можно было достать. Эх, были времена... Xbox Series X я брал буквально на старте, весной 2021 года. На полке в ожидании лежал Cyberpunk 2077, а в календаре обведён взятый под это дело отпуск. Тогда я даже не предполагал, какую ошибку я совершил.
Нехватка компонентов для сбора «коробоксов» в период пандемии породила дикий дефицит консолей, которые сметались за секунды с полок ретейлеров и маркетплейсов. Без шуток: 50 консолей с «алика» улетели за 30 секунд. Ты просто не успевал оформлять заказ, пока вводил номер карты. Жажда покупки объединяла людей на форумах, где мониторились все поставки. А самые продуманные создавали платных ботов, которые отправляли ссылки на появившийся где-либо товар. Цена вопроса — 300 руб.
И я купил бота (время смеяться). С его помощью я урвал последний Xbox Series X по «предзаказу» на «синем» маркетплейсе на 10 тыс. дешевле (за 35 вместо 45) — это плюс. Ожидание доставки длилось, как два моих отпуска — это минус (время смеяться х2). Пока я ждал одной отгрузки, я зацепил ещё один экземпляр на случай отмены первого. Итог: обе консоли приехали в один день. Вторая за минуту продалась на вторичке на 10 тыс. дороже прайса (время ненавидеть). Впечатление от Cyberpunk 2077 на старте — неиграбельно.
В прошлом Xbox Series X подарил мне немало приятных часов. Сейчас в этой чёрной коробке практически нет смысла: посредственные игры, сложность с покупкой, конский ценник. А при запуске тайтлов от Sony на ПК я понял, какой пласт качественных проектов пропустил. Продать — не поднимается рука по трём причинам: воспоминания, грядущий дефицит консолей и жена, на чьём профиле наиграно 100+ часов в Hogwarts Legacy.
Тетрис с «ачивками»Древне-технологическое зло (шучу, добро) в своей подборке гаджетов пробудил наш шеф-редактор Александр Кузнецов, ну, а я продолжу. Brick Game или в простонародии «Тетрис» стал моей первой игровой портативкой, да и консолью в целом. Главной его особенностью был аналог современных «ачивок» — фрукты по правому краю экрана, которые постепенно открывались при наборе 10 тыс очков. Днём рекорды набивал я, а ночью, после работы, мой батя. Так продолжалось до поры, пока жажда монохромного гейминга не уступила техническому любопытству в виде дуэта меня и отвёртки.
Начинка «Тетриса» была изучена мной вплоть до демонтажа шлейфов от дисплея, на чём жизнь игрушки благополучно закончилась. Позже у меня бывали разные вариации Brick Game: с танчиками, арканоидом, «говорящие», но активных бонусов-фруктов больше не попадалось.
Закрыть детский гештальт меня побудили две вещи: сделать траву снова зелёной и СДВГ-шная привычка листать «шортсы». И если первое получилось всего на пару часиков, то со вторым «Тетрис» справляется вполне сносно. К слову, найти «фруктовый» вариант было тем ещё квестом, поскольку подобные консоли выпускались одними из первых, а с ростом популярности их урезанные клоны буквально заполонили рынок на долгие годы вперед.
А какие устройства важны для вас или несут некий сокральный смысл? Делитесь в комментариях.