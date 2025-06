Чем заменят Glyph в новом Nothing Phone (3)?

Компания Nothing официально подтвердила — прежней подсветки на задней стенке корпуса больше не будет. Ее сменит новый элемент — Glyph Matrix. Компания Nothing официально подтвердила — прежней подсветки на задней стенке корпуса больше не будет. Ее сменит новый элемент — Glyph Matrix. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

К сожалению, предположения инсайдеров подтвердились и новая модель смартфона Nothing лишиться главной фишки — глифов, светодиодных линий на корпусе. На это непрозрачно намекает тизер, размещенный в официальных соцсетях компании Nothing.Подсветку сменит Glyph Matrix — небольшой матричный дисплей в правом верхнем углу задней крышки. Судя по всему, анимации, выводимые на элемент, можно будет настраивать.Кроме того, анонс Glyph Matrix опровергает догадки о центральном расположении модуля камеры в Nothing Phone (3).Известно, что новинка будет работать на чипе Snapdragon 8s Gen 4, а поддержка патчей безопасности составит семь лет. Релиз Nothing Phone (3) ожидается 1 июля вместе с беспроводными наушниками Nothing Headphone (1).