Чем заменят Glyph в новом Nothing Phone (3)?

Компания Nothing официально подтвердила — прежней подсветки на задней стенке корпуса больше не будет. Ее сменит новый элемент — Glyph Matrix.
Подсветку сменит Glyph Matrix — небольшой матричный дисплей в правом верхнем углу задней крышки. Судя по всему, анимации, выводимые на элемент, можно будет настраивать.
Кроме того, анонс Glyph Matrix опровергает догадки о центральном расположении модуля камеры в Nothing Phone (3).
Известно, что новинка будет работать на чипе Snapdragon 8s Gen 4, а поддержка патчей безопасности составит семь лет. Релиз Nothing Phone (3) ожидается 1 июля вместе с беспроводными наушниками Nothing Headphone (1).