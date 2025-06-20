Чем заменят Glyph в новом Nothing Phone (3)?

Артем
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Компания Nothing официально подтвердила — прежней подсветки на задней стенке корпуса больше не будет. Ее сменит новый элемент — Glyph Matrix.

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К сожалению, предположения инсайдеров подтвердились и новая модель смартфона Nothing лишиться главной фишки — глифов, светодиодных линий на корпусе. На это непрозрачно намекает тизер, размещенный в официальных соцсетях компании Nothing. 

Подсветку сменит Glyph Matrix — небольшой матричный дисплей в правом верхнем углу задней крышки. Судя по всему, анимации, выводимые на элемент, можно будет настраивать.



Кроме того, анонс Glyph Matrix опровергает догадки о центральном расположении модуля камеры в Nothing Phone (3).

Известно, что новинка будет работать на чипе Snapdragon 8s Gen 4, а поддержка патчей безопасности составит семь лет. Релиз Nothing Phone (3) ожидается 1 июля вместе с беспроводными наушниками Nothing Headphone (1).
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Источник:
Nothing
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