«Чемпионский» смартфон realme C53 появится в России 15 августа
Артем Фунтиков —
Компания realme объявляет о скором старте продаж новой модели смартфона C53. Смартфон получил быструю зарядку 33 Вт, до 12 ГБ динамической оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также самый тонкий в истории серии realme C корпус толщиной всего 7,49 мм.
realme C53 сделает повседневную жизнь пользователей проще благодаря первой в своей категории зарядке SUPERVOOC мощностью 33 Вт с технологией высоковольтной и низкотоковой зарядки. С ее помощью зарядить аккумулятор С53 с 0 до 50% можно всего за 31 минуту. По сравнению с моделью предыдущего поколения, C33, скорость зарядки realme C53 увеличилась на 100%.
Помимо этого, смартфон получил 128 ГБ встроенной памяти, а технология динамического расширения ОЗУ сделает работу устройства более плавной, позволяя в дополнение к 6 ГБ физической оперативной памяти использовать еще 6 ГБ.
Внешне новинка выглядит элегантно. Оптимизированная конструкция устройства позволила инженерам realme создать тонкий корпус 7,49 мм, а благодаря прямоугольной рамке смартфон удобно держать в руке. Кроме этого, тыльная панель устройства получила премиальный дизайн, выполненный цветах «Глубокий черный» и «Чемпионское золото». Устройство выглядит как ультрамодный современный аксессуар, который станет полноценным дополнением к любому образу. А стильная текстура в виде золотых линий и «светящийся» эффект делают внешний вид гаджета по-настоящему чемпионским.
Смартфон realme С53 запустится в России 15 августа. Подробные технические характеристики и цена устройства будут объявлены позднее.
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