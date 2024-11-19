Честный обзор Google Pixel 9: шаг вперед, два назад

Линейка смартфонов Pixel — это гиковские устройства, которые стараются встать в один ряд с такими мастодонтами, как Apple и Samsung. Если смотреть на него издали, все составляющие безусловно привлекают: неизбитый дизайн, топовая камера, компактность, наконец — это Google, всемирно известная компания, а не абы кто. Ценник тоже не уступает конкурентам по цеху и как бы намекает: «Бери, выделись из толпы, все будет ОК». Но проводишь день с этим смартфонам в руках и понимаешь — все не очень ОК. Настолько, что возникает вопрос, а как такое возможно в 2024 году за фуллпрайс?
За предоставленный на тест Google Pixel 9 благодарим наших друзей из Big Geek
Комплектация и дизайнКак и многие громкие флагманы, Google перешла на «зеленую» сторону: коробка скромна, смартфон обернут в целлюлозу, из пластика внутри лишь кабель USB-C, комплектного адаптера питания нет. Более того, даже защитной пленки на экран испугались — все ради природы. Спасибо хоть скрепку не зажали.
Базовый Pixel 9 очень компактный по современным меркам: габариты — 152,8×72×8,5 мм при весе в 198 грамм. В ладони лежит удобно и практически не заставляет ломать пальцы в попытке дотянуться до противоположного края экрана. В эпоху гонки диагоналей это весомое подспорье для противников размашистых «лопат».
Компановка горизонтальной камеры «от края до края» выглядит свежо, но стоит взять устройство в руки, всплывают пусть и субъективные, но нюансы. Модуль очень сильно выпирает, а его углы становятся спонтанным пылесборником. Если вы привыкли придерживать корпус указательным пальцем, то придется привыкать дизайнерским преградам. Впрочем, блок камер можно использовать в качестве опоры. Не сильно удобно, но деваться некуда.
Держать Google Pixel 9 в альбомном режиме, например, во время игр, также неудобно. Как ни крути, один из пальцев ложится на модуль, что создает чувство неравномерности. Плашку так и хочется убрать или хотя бы сдвинуть в сторону, но увы, такова цена привлекательного дизайна.
Задняя крышка покрыта глянцевым стеклом. Отпечатки на ней не видны, во всяком случае на белой расцветке. Однако присущей флагманам премиальности не ощущается совсем. При постукивании буквально слышишь пустоту в центре смартфона, а сама стенка кажется тонким слоем пластика. Если рядом положить «середнячок», мимикрирующий под премиум-класс, в слепом тесте разница вряд ли найдется.
Вся эта прелесть заключена в алюминиевую рамку со скругленными краями. На нижнем торце слева направо расположили единственный динамик, порт USB-C, микрофон и слот для сим-карты, на верхнем — второй микрофон.
На правой грани поместили клавишу питания, а под нее — качельку громкости. По какой-то причине, Google решила, что сместить управление ближе к центру — хорошая идея. В итоге большой палец ложится где-то между кнопками, а для снижения громкости приходится тянуться.
Но сказать, что Google Pixel 9 собран кое-как, тоже нельзя. Все элементы подогнаны настолько точно, что переходы от крышки к рамке, а следом к дисплею, практически не заметны. Скорее качественную сборку омрачают досадные компромиссы, сомнительные решения и местами экономия на материалах, что довольно непривычно для флагманских гаджетов.
ЭкранВ Pixel 9 поставили плоский 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080×2424 точек, динамической частотой обновления 60−120 Гц и пиковой яркостью до 2700 нит. По отзывам экрану не хватает яркости, однако я ничего подобного не заметил. Контент спокойно читается при прямых солнечных лучах, но возможно сыграла на руку осенняя погода. В целом, картинка очень приятная, цвета натуральны и не перенасыщены. Любителям контрастных и сочных оттенков экран может показаться тусклым, и этого никак не исправить — гибкой настройки цветовой температуры попросту нет.
А вот к чему есть вопросики, так это к рамкам. Плюс — они симметричны, минус — их ширина порядка 2 мм, что снова создает впечатление устройства из среднего сегмента. Вырез под фронтальную камеру кажется массивным за счет небольшой диагонали.
Производительность
Пожалуй, самая слабая сторона Pixel 9. Под крышкой спрятали чип Tensor G4 в тандеме с 12 ГБ «оперативки», нагрев которого не выдерживает никакой критики. При любых высоких нагрузках: в требовательных играх, первом запуске, длительных загрузках, — задняя крышка пугающе раскаляется, а к стеклу блока камер прикасаться просто некомфортно. При этом температура вырастает не в только области процессора, как это обычно бывает, а по всей площади корпуса, включая рамку. Намочили перчатку? Запускайте сессию в Genshin или CoD: Mobile на максималках, 10-15 минут и она высохнет.
С простыми задачами вроде соцсетей, браузеров, просмотра видео смартфон справляется крайне шустро, однако даже такие простые сценарии заставляют корпус подогревать ладонь. Ниже приводим результаты тестов производительности AnTuTu, Geekbench и CPU Trottling Test.
В AnTuTu флагман не наскреб и миллиона баллов, а троттлить начал уже со второй минуты.
Соответственно, для геймеров Pixel 9 — не лучший вариант. Genshin Impact очень скоро начинает «захлебываться» и терять кадры. А катка в Call of Duty быстро заканчивается нагревом, да так, что палец перестает свободно скользить по экрану.
Самое парадоксальное, аналогичные проблемы были у Pixel 8 с чипом Tensor 3. Прошел год, поколение процессоров сменилось, а цифры бенчмарков едва сдвинулись с мертвой точки и местами даже просели. Создается впечатление, что 12 ГБ «оперативки» накинули лишь для интеграции ИИ, при этом известные проблемы отложили в дальний ящик.
Камеры
А вот в чем Pixel показал себя, так это в съемке при любых условиях, и то не без оговорок. Базовую версию обделили телеобъективом, оставив только основной сенсор на 50 МП со светосилой f/1,7 и оптическим «стабом», а также ультраширик на 48 МП с аналогичными показателями светосилы.
Полученные кадры могут похвастаться высокой детализацией и реалистичной цветопередачей даже в пасмурную погоду, но заметно склоняются к холодным оттенкам. При желании можно использовать двукратный зум, выше — детали теряются. К ночной съемке придираться не хочется — темные участки отображаются как есть, без шумов и артефактов.
Фронтальная камера на 10,5 МП со светосилой f/2,2 порадует любителей «себяшек» широким динамическим диапазоном. Сюда приплюсуем возможность съемки в 4K 60 fps на очень достойном уровне.
Искусственный интеллектО самой трендовой фиче последних лет я расскажу вкратце. Во-первых, без танца с бубном и подмены ip-адреса Gemini не заведешь. Во-вторых, чат-бот не славится какими-либо инновационными возможностями. Кроме того, часть функций, — например, Pixel Screenshot, с русским языком не дружат. Завести Pixel Studio тоже не вышло, и остается довольствоваться приколюшками фоторедактора. Тут все без откровений — можно удалить, поменять местами объекты или добавить новые по текстовому запросу. Пожалуй, это единственное, что пригодится на постоянной основе.
Любопытная фишка — «Добавь меня». Если хотите сфотографироваться с друзьями, а нажать затвор некому, снимаем компанию, передаем смартфон и встаем на место, где хотели бы оказаться с ними. Алгоритм склеивает кадры и групповое фото готово. Забавы ради можно таким способом размножить себя.
И снова позволю себе скатиться в сравнение. Практически все это есть у Galaxy AI, только без региональных ограничений и с пониманием нашего родного языка. Кроме того, все изменения изображений требуют свободного места на Google Диске, поскольку загружаются в облако. Его бесплатный объем строго ограничен, а значит придется либо систематически удалять старые файлы, либо искать способ прикупить новый тариф. Что, как известно, не так-то и просто в нынешней ситуации.
Автономность
Компактность смартфона повлияла на емкость аккумулятора — всего 4700 мА·ч, что по нынешним меркам уже выбивается за рамки стандарта. На полный рабочий день, если не нагружать устройство сверхсложными задачами, этого хватает. А вот с «дозаправкой» все грустно — от 0 до 100% устройство пробудет у розетки 1 час 40 минут. Google будто проигнорировали возможность компенсировать скромную батарею быстрой зарядкой, на что делает упор каждый второй бренд из Поднебесной. Быть может, оригинальный зарядный адаптер ускорит процесс, но поскольку его в комплекте нет, тестить пришлось на собственном блоке мощностью 68 Вт.
Характеристики
• Процессор: Google Tensor G4 (4 нм);
• Память: оперативная — 12 ГБ LPDDR5X, внутренняя — 128/256 ГБ UFS 3.1;
• Основная камера: 50 МП f/1,7 OIS, ультраширик — 48 МП f/1,7;
• Фронтальная камера: 10,5 Мп f/2,2;
• Аккумулятор: 4700 мА·ч, проводная зарядка — 27 Вт, беспроводная зарядка — 15 Вт, реверсивная зарядка;
• ОС: Android 14;
• Габариты: 152,8×72×8,5 мм, вес 198 г, защита по стандарту IP68.
Впечатления
Возможно, из-за первого знакомства со смартфонами Pixel во мне сыграл эффект «ожидание/реальность», но называть его флагманом язык не поворачивается. На одно достоинство приходится по паре компромиссов. Самобытный дизайн перебивает неудобство использования и недостаточную премиальность материалов; экран не плох, но рамки и вырез словно у позапрошлогодних среднебюджетников; камера хороша, но далеко не топ, так еще и телеобъектив зажали; ИИ есть, но не для всех. О производительности и зарядке лучше вообще не вспоминать, с ними «Гуглу» надо срочно что-то делать.
В плюсы запишу его компактность, хорошую сборку, а также шустрый и чистый Android. Быть может, мои впечатления не разделят ярые фанаты поисковика, но при всех всплывших нюансах я считаю прайс этого устройства сильно завышенным.