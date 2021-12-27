Самые функциональные — Samsung Galaxy Watch4

Представьте, что вы хотите умные часы, которые будут оснащены качественным экраном, при этом окажутся эргономичными, прочными и функциональными с точки зрения анализа физической активности. Мы нашли их — это Amazfit GTR 3.





Часы стали совершеннее на фоне предыдущего поколения. За счет перехода на новую операционную систему Zepp OS часть функций стала работать быстрее — измерение пульса, кислорода в крови и других показателей физической активности осуществляются оперативнее. Теперь в одно касание можно измерить 4 показателя здоровья за 45 секунд: частоту сердцебиения, частоту дыхания, уровень стресса и кислорода в крови. Количество спортивных режимов увеличилось до 150, восемь из них запускаются автоматически.





Amazfit GTR 3 Pro оснащены AMOLED-экраном с диагональю 1,45 дюйма, высоким разрешением 454 х 454, плотность пикселей составляет 331 PPI, что позволяет отображать мельчайшие детали с высокой четкостью. Каталог приложения Zepp предлагает более 150 циферблатов в том числе динамические и новинка – с таймером обратного отсчета, что актуально перед НГ.





Корпус прочный. Он состоит из авиационного алюминия, что делает их одновременно прочными и легкими, они весят всего 32 г. Аксессуар водонепроницаем (5ATM) — с ним можно плавать в бассейне и принимать душ.

Носимые устройства становятся все более популярными. Параллельно с увеличением спроса растет и количество поддерживаемых функций, а у уже имеющихся увеличивается качество. За последние два года к возможности замера ЭКГ и распознаванию падения добавился замер уровня кислорода в крови, а в этом году на одних часах появился анализ состава тела и измерение процента жира в организме.Выбрать умные часы уже не так просто. Они отличаются по дизайну, характеристикам и функциональности. Мы выбрали четыре лучших, которые можно найти в этом году. Выбирайте в зависимости от запросов к устройству.В 2021 году компания провела редизайн самой популярной линейки умных часов в мире, добавив тончайшие рамки. Эффект от пользования новым девайсом тот же, что был при переходе на iPhone X в 2017 году или на MacBook Pro 14 или 16 в этом — если попользоваться ими и вернуться на старое поколение, рамки начнут раздражать.Их отсутствие — это свобода и возможность использования передней панели по-максимуму, потому что полезная площадь увеличена. Теперь в зоне, которая раньше была мертвой, располагаются, например, элементы циферблата, да и в целом аксессуар смотрится более стильно и современно.Помимо нового более эффектного корпуса, часы унаследовали все возможности анализа физической активности у предыдущих моделей: уровень кислорода в крови, ЭКГ, распознавание падения и т.д. В общем, бескомпромиссный вариант.Часы, благодаря которым Samsung совершила скачок по продажам на рынке носимых устройств. Во-первых, Galaxy Watch4 теперь работают на Android, а не TizenOS, это делает их совместимыми с Google Pay. Новая операционная система позволила оплачивать покупки офлайн часами с любого Android-смартфона, а не только Samsung с одноименной Samsung Pay.Но это не главное. Самое заметное нововведение — замер процента жира в организме. Чтобы проанализировать состав тела, нужно приложить два пальца к кнопкам и замереть в такой позе примерно на 15 секунд. За это время сенсор зафиксирует 2400 единиц данных и выдаст вам ваш показатель.Автономность не относится ни к плюсам, ни к минусам часов. Они работают сутки без подзарядки при умеренном использовании. Дизайн приятный. У Galaxy Watch4 экран круглый, а визуально он напоминает классические механические часы. Корпус алюминиевый, смотрится дорого.Часы Huawei стабильно удивляют автономностью — компания стремится к тому, чтобы ее часы удивляли надежностью. Производитель заявляет 14 дней без подзарядки. По итогам нашего теста без использования GPS и в стандартном режиме GT2 Pro первый раз сообщили о низком уровне заряда спустя 16 дней. Для сравнения, часы от Samsung и Apple живут один день максимум.Если носить часы 8-9 часов в день, то в таком случае время автономной работы составит заявленные 2 недели. Заряжается устройство от круглой «шайбы» с портом USB-C.Другой приятный момент — эти смарт-часы стараются быть максимально независимыми от смартфона, и это похвально. У Huawei Watch GT2 Pro стоит собственный GPS для записи активностей, 2 ГБ памяти, в которые можно закачать музыку и прослушивать ее прямо с часов через подключенные Bluetooth-наушники. Добавлен динамик с микрофоном, который позволяет отвечать на звонки.