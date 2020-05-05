



Независимая мастерская Roadkill пожаловалась на подход Apple к безопасности ноутбуков. В них используется чип T2, который обеспечивает конфиденциальность пользовательских данных, однако из-за него невозможно с небольшими затратами давать устройствам вторую жизнь.



В случае поломки ноутбука у пользователя два пути: пойти мастерскую, сертифицированную компанией Apple, и заплатить за ремонт приличную сумму, или обратиться в стороннюю мастерскую, где-то же самое сделают по более умеренной среднерыночной цене. Наличие чипа T2 в MacBook не оставляет пользователю выбора, поскольку ремонт фактически становится возможен только силами Apple.



Чип T2 впаян в материнскую плату, он отвечает за шифровку и расшифровку данных и препятствует несанкционированному доступу к файлам в накопителе. Если у пользователя выйдет из строя жёсткий диск (что случается нередко), сторонняя мастерская не сможет просто заменить его, а тем более восстановить данные — для этого потребуется специальное ПО, которое есть только у Apple.



Мастерская Roadkill занимается в том числе скупкой старой техники и обменом её на более новые устройства. Apple запрещает удалять данные с ноутбуков, оснащённых чипом T2, если неизвестен пароль для входа в систему. С одной стороны, благодаря этому уменьшаются случаи краж, поскольку воры знают, что не получат много денег за такой ноутбук, даже если это топовая модель. А с другой, материнская плата от этого ноутбука сразу идёт в утиль, поскольку Apple не примет её у перекупщика и не обнулит чип, а без этого она бесполезна. Такая ситуация выгодна для Apple, но от неё страдают сторонние мастерские и скупщики электроники.







