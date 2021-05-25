Пользователи WhatsApp, не принявшие новые условия конфиденциальности, смогут пользоваться мессенджером без ограничений. Такое решение приняла компания после разговоров с органами власти разных стран и экспертами по кибербезопасности.«Учитывая недавние обсуждения с различными органами власти и экспертами по кибербезопасности, мы хотим пояснить, что в настоящее время у нас нет планов ограничивать функциональность WhatsApp для тех, кто еще не принял обновление политики конфиденциальности. Вместо этого мы будем продолжать время от времени напоминать пользователям об нем, а также о тех случаях, когда люди решают использовать соответствующие дополнительные функции, такие как общение с компанией, получающей поддержку от Facebook», — говорится в заявлении WhatsApp.Также компания сообщила, что пользователи могут не переживать насчет конфиденциальности переписки. «Это обновление не влияет на конфиденциальность личных сообщений кого бы то ни было», — говорится в заявлении.Из-за обновления политики конфиденциальности мессенджера вопросы возникли у ряда государств. Индия попросила WhatsApp не применять ее, потому что она противоречит законодательству страны. В Германии и Турции запретили передавать данные Facebook.В начале этого года WhatsApp обновил условия и политику конфиденциальности. Теперь мессенджер обменивается данными пользователей с Facebook. WhatsApp и ранее обменивался частью данных с Facebook, с обновлением список пополнили: номера телефонов, данные о денежных переводах и их содержимом, информация о мобильном устройстве пользователя, IP-адреса и многое другое.