iPhone 12

Ежегодно Apple выпускает новые смартфоны, и одновременно с этим снижает цены на старые модели и убирает из продажи те, которые считает неактуальными. Так случится и в этом году.

По данным ресурса iAppleTimes, после выпуска смартфонов из линейки iPhone компания Apple снизит цену на iPhone 11 до 540 долларов и уберёт из продажи iPhone XR и iPhone 11 Pro. Рассказавший об этом инсайдер также раскрыл предполагаемые цены на различные модификации iPhone 12: 

iPhone 12 (128 ГБ) — 699 долларов
iPhone 12 Max (128 ГБ) — 799 долларов
iPhone 12 Pro (128 ГБ) — 999 долларов
iPhone 12 Pro Max (128 ГБ) — 1099 долларов

Такие цены будут установлены в США, а в других странах они будут отличаться.

Гибкий подход к ценообразованию после презентации новинок стал своеобразной фишкой Apple. Например, в сентябре был выпущен iPhone 11 за 699 долларов, а iPhone XR подешевел до 549 долларов. Модели, которые Apple убирает из продажи, исчезают из интернет-магазина компании, но остаются доступны в торговых сетях до тех пор, пока не закончатся складские запасы или поставщики не перестанут привозить их.


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