Что бы мы взяли на VK Fest, если бы могли оставить только 5 гаджетов

Содержание

Пауэрбанк с MagSafe и быстрой зарядкой

Электронный трехосевой стабилизатор

Умная метка-трекер

Беспроводные наушники с адаптивным шумоподавлением

Портативный принтер для моментальной печати фото

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