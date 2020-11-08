Эксперты посчитали, во сколько обойдётся самостоятельная сборка игрового компьютера, который по своей производительности встанет на один уровень с новой игровой консолью Xbox Series X от компании Microsoft. Выяснилось, что ПК будет стоить как минимум на 70% дороже.
Производительный восьмиядерный процессор уровня Ryzen 7 3700X стоит около 300 долларов, высокоскоростной SSD-накопитель большой ёмкости с интерфейсом PCIe 4.0 ещё как минимум 200 долларов, а видеокарта Radeon RX 6800 или аналогичная ей — примерно 580 долларов. Проблема в том, что Radeon RX 6800 ещё не продаётся, а её аналог GeForce RTX 3080 стал дефицитным товаром, то есть придётся переплачивать спекулянтам или искать менее производительные альтернативы по приемлемой цене. Кроме того, придётся потратиться на корпус, блок питания, материнскую плату, оперативную память, геймпад и другие комплектующие — и всё это вместе явно не впишется в ту сумму, за которую продаётся Xbox Series X.
Таким образом Xbox Series X можно считать вполне выгодным приобретением для геймеров. Кроме того, благодаря приложениям эту консоль можно использовать для просмотра видео в различных сервисах, в том числе Apple TV. Для использования в качестве полноценного компьютера она, конечно же, не годится.
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Не могу понять....
пиратить — выгодно, если ты хочешь поиграть в игры + дополнения очень дорогие бывают и огромное количество (пример — Sims). Не каждый способен покупать игры, потому что сложно найти одну хорошую игру. Поэтому пиратство и процветает и боя ему нет.
Киберпанк 1999р в стиме PC.
XBOX PS4 3999р
Ваш пример: Симс 2500 PC и 2800 PS4. Но тут немного выгоднее подписку брать. Да и быстрее исключение.
Ведьмак — 1200р PC против 1800р PS4 (на старте еще дороже было)
RDR2 — 2500р PC против 4000р PS4 (да сейчас на нее скидка 1699, но мы берем фуллпрайс)
DEATH STRANDING — 3500р PC против 4500р PS4
DOOM — 2000 PC — 4000 PS4
А еще в стиме бывают жирные скидки/распродажи.
А если у вас нет 2000 на покупку ААА проекта на PC — то наверно у вас и PC не потянет.
Факт есть факт — игры в РФ дешевле на PC и большое спасибо стиму за это.
Я не играю на PC. У меня вообще свитч.
Я живу в РФ — где валюта рубль. И прекрасно понимаю что 40-60 евро/баксов стоят игры в других странах.
Понимаю что такое региональные цены.
Знаю что есть Microsoft Store где какой-нить Quantum Break на старте стоит 5.000р +.
Также можно упомянуть Epic Game Store — где игры дают бесплатно. Без подписок. Много годных игр давали — тот же GTA 5.