Xbox Series X

Эксперты посчитали, во сколько обойдётся самостоятельная сборка игрового компьютера, который по своей производительности встанет на один уровень с новой игровой консолью Xbox Series X от компании Microsoft. Выяснилось, что ПК будет стоить как минимум на 70% дороже.

Производительный восьмиядерный процессор уровня Ryzen 7 3700X стоит около 300 долларов, высокоскоростной SSD-накопитель большой ёмкости с интерфейсом PCIe 4.0 ещё как минимум 200 долларов, а видеокарта Radeon RX 6800 или аналогичная ей — примерно 580 долларов. Проблема в том, что Radeon RX 6800 ещё не продаётся, а её аналог GeForce RTX 3080 стал дефицитным товаром, то есть придётся переплачивать спекулянтам или искать менее производительные альтернативы по приемлемой цене. Кроме того, придётся потратиться на корпус, блок питания, материнскую плату, оперативную память, геймпад и другие комплектующие — и всё это вместе явно не впишется в ту сумму, за которую продаётся Xbox Series X.

Таким образом Xbox Series X можно считать вполне выгодным приобретением для геймеров. Кроме того, благодаря приложениям эту консоль можно использовать для просмотра видео в различных сервисах, в том числе Apple TV. Для использования в качестве полноценного компьютера она, конечно же, не годится.


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