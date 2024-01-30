Что идет в комплекте с гарнитурой Apple Vision Pro?

Два головных ремня с разными посадками;

Дополнительная утолщенная подушечка для лица для тех, кто устанавливает линзы с диоптриями;

Фирменный аккумулятор с несъемным кабелем;

Мягкая защитная накладка для стеклянной части;

Зарядный адаптер USB-C мощностью 30 Вт;

Кабель USB-C;

Мягкая салфетка Apple для полировки стекла;

Инструкция по эксплуатации.



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Постепенно начинают появляться первые отзывы западных блогеров и журналистов, которые успели опробовать новейшую гарнитуру Apple в действии. Однако все начинается с коробки, в которую «купертиновцы» насыпали целый ворох дополнительных и необходимых для работы аксессуаров.Описанием содержимого поделился зарубежный сайт CNET. Представляя гаджет за $3500, Apple постаралась учесть некоторые анатомические особенности пользователей.Вот список того, что находится в коробке:Также отдельно за $199 можно прикупить кейс для переноски столь хрупкого и дорогостоящего оборудования.С одной стороны хранится сама гарнитура, а также хватает места для дополнительных ремешков на голову и салфетки. С другой стороны закрепляется аккумулятор. Под него есть отдельная защелка для кабеля, все вместе фиксируется мягким хлястиком с липучкой.