Издание CNET опубликовало распаковки двух новых раскладушек Samsung — Galaxy Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Оно заметило важное изменение в комплектации устройств.
Комплект Galaxy Z Flip 3:
- Galaxy Flip 3
- кабель USB-C
- инструкция по эксплуатации смартфона
- скрепка для SIM-карты
- Galaxy Fold 3
- кабель USB-C
- инструкция по эксплуатации смартфона
- скрепка для SIM-карты
Ранее комплект раскладушек Samsung был богаче и без учета адаптера питания. Первое поколение Galaxy Fold шло с беспроводными наушниками Galaxy Buds.
Ранее мы объяснили отличие между новыми раскладушками. Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 — складные смартфоны, но инженеры Samsung по-разному подошли к разработке их дизайна. Экран Galaxy Z Fold3, раскрываясь, становится вдвое шире, чем у обычного смартфона, а Galaxy Z Flip3 — компактное устройство, которое в сложенном состоянии становится вдвое меньше привычного типа гаджетов.
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