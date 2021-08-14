Galaxy Flip 3

кабель USB-C

инструкция по эксплуатации смартфона

скрепка для SIM-карты

Galaxy Fold 3

кабель USB-C

инструкция по эксплуатации смартфона

скрепка для SIM-карты







Издание CNET опубликовало распаковки двух новых раскладушек Samsung — Galaxy Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Оно заметило важное изменение в комплектации устройств.Комплект Galaxy Z Flip 3:Комплект Galaxy Z Fold 3:В коробках обоих устройств нет адаптера питания. Первой компанией, переставшей класть блок питания в комплект, была Apple. Samsung раскритиковала решение, но позже сама отказалась от адаптера питания в комплекте — модельный ряд Galaxy S21 вышел без него.Ранее комплект раскладушек Samsung был богаче и без учета адаптера питания. Первое поколение Galaxy Fold шло с беспроводными наушниками Galaxy Buds.Ранее мы объяснили отличие между новыми раскладушками. Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 — складные смартфоны, но инженеры Samsung по-разному подошли к разработке их дизайна. Экран Galaxy Z Fold3, раскрываясь, становится вдвое шире, чем у обычного смартфона, а Galaxy Z Flip3 — компактное устройство, которое в сложенном состоянии становится вдвое меньше привычного типа гаджетов.