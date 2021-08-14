Издание CNET опубликовало распаковки двух новых раскладушек Samsung — Galaxy Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Оно заметило важное изменение в комплектации устройств. 
Комплект Galaxy Z Flip 3: 
  • Galaxy Flip 3
  • кабель USB-C
  • инструкция по эксплуатации смартфона 
  • скрепка для SIM-карты 
Комплект Galaxy Z Fold 3: 
  • Galaxy Fold 3 
  • кабель USB-C
  • инструкция по эксплуатации смартфона 
  • скрепка для SIM-карты 
В коробках обоих устройств нет адаптера питания. Первой компанией, переставшей класть блок питания в комплект, была Apple. Samsung раскритиковала решение, но позже сама отказалась от адаптера питания в комплекте — модельный ряд Galaxy S21 вышел без него. 

Ранее комплект раскладушек Samsung был богаче и без учета адаптера питания. Первое поколение Galaxy Fold шло с беспроводными наушниками Galaxy Buds.
  
Ранее мы объяснили отличие между новыми раскладушками. Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 — складные смартфоны, но инженеры Samsung по-разному подошли к разработке их дизайна. Экран Galaxy Z Fold3, раскрываясь, становится вдвое шире, чем у обычного смартфона, а Galaxy Z Flip3 — компактное устройство, которое в сложенном состоянии становится вдвое меньше привычного типа гаджетов.


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Источник:

CNET CNET

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