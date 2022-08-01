iPhone 14 Слухи

Что мы ждём от линейки iPhone 14?

Александр



Этой осенью Apple наверняка по традиции представит и выпустит новую линейку флагманских смартфонов. Сайт 9to5Mac собрал наиболее достоверные слухи и домыслы относительно разных моделей и модификаций iPhone 14, благодаря чему мы можем составить приблизительное впечатление о том, какие новинки нас ожидают.

iPhone 14 Max вместо mini


Источники 9to5Mac утверждают, что в этом году Apple не станет выпускать mini-версию флагмана, а вместо неё выпустит Max-вариант базовой модели iPhone 14. Всего будет четыре модели: iPhone 14 и iPhone 14 Pro с экранами 6,1 дюйма, а также iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max с экранами 6,7 дюйма. Желающим пользоваться миниатюрным смартфоном Apple, придётся присмотреться к (или остаться на) iPhone SE третьего поколения, iPhone 13 mini или iPhone 12 mini.

Отличия в дизайне между базовыми версиями и Pro


Ожидается, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max лишатся «чёлки» в верхней части экрана, вместо неё будут использоваться миниатюрные вырезы под фронтальную камеру и другие сенсоры. У более простых моделей iPhone 14 и iPhone 14 Max «чёлка» сохранится, но может быть немного уменьшена. Аналитик Росс Янг, тем не менее, полагает, что Apple сохранит прежний дизайн и уберёт «чёлку» у Pro-версий смартфонов лишь в следующем году.

Разные процессоры


По данным нескольких источников, в том числе аналитика Минг-Чи Куо, в этом году Apple нарушит традицию и выпустит часть новых смартфонов с прошлогодним процессором. В iPhone 14 и iPhone 14 Max будет установлен A15 Bionic (как у iPhone 13), а объём оперативной памяти будет расширен с 4 до 6 ГБ. Не исключено, что компания Apple внесёт незначительные изменения в A15 Bionic, переименует его (например, в A15X Bionic) или поставит в новые смартфоны более производительную модификацию A15 Bionic из iPhone 13 Pro. Чип A16 Bionic зарезервирован за более продвинутыми и дорогими моделями iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

48-мегапиксельная камера


Аналитик Минг-Чи Куо и журналист Марк Гурман полагают, что Apple установит в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max 48-мегапиксельную камеру, которая будет обладать несколькими дополнительными возможностями, ранее не доступными на iPhone (какими, пока неизвестно). Фронтальную камеру тоже ждут улучшения, в том числе поддержка автофокуса, который должен улучшить качество съёмки селфи.

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Комментарии

Den Prite
+105
Den Prite
Не знаю кому как . А я лично жду аккумулятор побольше . У меня прям с эти беда. И главная проблема это ЦЕНА !!! Немного расстроило что Apple ограничила нас Apple Pay , это как минимум странно . Я заплатил деньги за полноценное устройство а не за обрезки . Это я к чему , никто не гарантирует что купишь ты новый Iphone 14 за 100к а через месяц они еще что то урежут или перестанут обновлять систему.
час назад в 13:49
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Seagull
–640
Seagull Den Prite
Если вас не устраивает цена и акум, то зачем покупать ? Вроде никто с пистолетом не стоит 🤷🏻‍♂️
час назад в 14:15
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+24
Dmitry Strokov Den Prite
Где тут логика???И хочется и колется…🤦‍♂️бред полнейший уж простите
час назад в 14:18
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Mers
+4035
Mers Den Prite
Что нужно делать, чтобы за день посадить 13 Max?
54 минуты назад
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Balterby
+76
Balterby
Ничего не жду. Поставок в Россию все равно не будет, да и мне бомжу, такой телефон не по карману.
час назад в 13:55
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