Что мы ждём от линейки iPhone 14?





Этой осенью Apple наверняка по традиции представит и выпустит новую линейку флагманских смартфонов. Сайт 9to5Mac собрал наиболее достоверные слухи и домыслы относительно разных моделей и модификаций iPhone 14, благодаря чему мы можем составить приблизительное впечатление о том, какие новинки нас ожидают.



iPhone 14 Max вместо mini

Отличия в дизайне между базовыми версиями и Pro

Разные процессоры

48-мегапиксельная камера

Источники 9to5Mac утверждают, что в этом году Apple не станет выпускать mini-версию флагмана, а вместо неё выпустит Max-вариант базовой модели iPhone 14. Всего будет четыре модели: iPhone 14 и iPhone 14 Pro с экранами 6,1 дюйма, а также iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max с экранами 6,7 дюйма. Желающим пользоваться миниатюрным смартфоном Apple, придётся присмотреться к (или остаться на) iPhone SE третьего поколения, iPhone 13 mini или iPhone 12 mini.Ожидается, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max лишатся «чёлки» в верхней части экрана, вместо неё будут использоваться миниатюрные вырезы под фронтальную камеру и другие сенсоры. У более простых моделей iPhone 14 и iPhone 14 Max «чёлка» сохранится, но может быть немного уменьшена. Аналитик Росс Янг, тем не менее, полагает, что Apple сохранит прежний дизайн и уберёт «чёлку» у Pro-версий смартфонов лишь в следующем году.По данным нескольких источников, в том числе аналитика Минг-Чи Куо, в этом году Apple нарушит традицию и выпустит часть новых смартфонов с прошлогодним процессором. В iPhone 14 и iPhone 14 Max будет установлен A15 Bionic (как у iPhone 13), а объём оперативной памяти будет расширен с 4 до 6 ГБ. Не исключено, что компания Apple внесёт незначительные изменения в A15 Bionic, переименует его (например, в A15X Bionic) или поставит в новые смартфоны более производительную модификацию A15 Bionic из iPhone 13 Pro. Чип A16 Bionic зарезервирован за более продвинутыми и дорогими моделями iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.Аналитик Минг-Чи Куо и журналист Марк Гурман полагают, что Apple установит в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max 48-мегапиксельную камеру, которая будет обладать несколькими дополнительными возможностями, ранее не доступными на iPhone (какими, пока неизвестно). Фронтальную камеру тоже ждут улучшения, в том числе поддержка автофокуса, который должен улучшить качество съёмки селфи.