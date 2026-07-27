Что мы знаем о юбилейном iPhone XX: собрали всю информацию

Все в стекле

Прощай, «островок»?

Право выбора

Титан или алюминий?

Никакой механики

В 2027 году исполняется ровно 20 лет с момента презентации первого смартфона Apple. Эксперты и инсайдеры сходятся во мнении, что юбилейный iPhone XX повторит судьбу революционного iPhone X, кардинально изменит язык дизайна бренда и задаст стандарт для индустрии на следующее десятилетие. Ожидается, что новинка дебютирует осенью 2027 года вместе со вторым поколением складного iPhone.Главным изменением станет концепция единого монолитного куска стекла — воплощение давней мечты бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. По информации авторитетного инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, устройство получит изогнутое стекло, плавно обвивающее все четыре грани корпуса. По сообщениям, предприятия в цепочке поставок, качество сборки юбиляра сопоставимо с первым поколением iPhone Air.В отличие от экранов-водопадов, как у Samsung Galaxy, компания ориентируется на едва заметные и одинаковые по глубине изгибы. Это сохранит удобство хвата и предотвратит искажения картинки.По данным инсайдера Ice Universe, эффект полного отсутствия рамок будет достигаться не только физическим изгибом, но и специальной оптической системой преломления света.Главная интрига касается передней панели. Apple рассчитывает полностью избавиться от любых отверстий, перенеся камеру и датчики Face ID под матрицу экрана при помощи технологии микропрозрачного стекла. Впрочем, аналитик Росс Янг отмечает, что подэкранные камеры могут не успеть довести до совершенства к 2027 году. В таком случае iPhone 20 получит либо аккуратный миниатюрный вырез, либо размер Dynamic Island станут существенно меньше.Сообщается, что Apple планирует выпустить iPhone XX в двух размерных конфигурациях: с экраном 6,3 и 6,9 дюйма. Модели примерно схожи с iPhone 18 Pro и Pro Max, однако последний вариант может быть немного больше и продаваться как 7-дюймовое.Материал боковой рамы — один из самых неопределенных моментов. Одни предрекают возвращение к титану в угоду прочности, другие относятся к таким заявлением крайне скептически. Так специалисты из Fixed Focus Digital считают, что алюминий пока остаётся единственным практичным выбором, поскольку для работы ИИ-функций потребуется «горячая» начинка, а впоследствии и надежная теплопроводность.Apple намерена полностью отказаться от традиционных механических клавиш. Боковая кнопка питания, регулировка громкости, Action Button и сенсор Camera Control станут емкостными и будут интегрированы в грань корпуса.Такой шаг позволит полностью устранить стыки, а значит повысит степень влагозащиты. Если верить слухам, тактильные клавиши уже прошли тестирование на касания в перчатках или через чехол. За тактильный отклик при нажатии отвечает специальный микроконтроллер с ультранизким энергопотреблением, работающий даже при разряженном аккумуляторе.