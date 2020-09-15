





Apple представила Apple Watch Series 6 с новой функцией определения уровня кислорода в крови, которая даёт ещё больше возможностей следить за состоянием здоровья. Аппаратное обеспечение новинки значительно усовершенствовано. Часы оснащены более быстрым процессором S6 на основе архитектуры System in Package (SiP) и всегда включённым высотомером нового поколения. Это самая красочная линейка с корпусами новых цветов и новыми ремешками. Операционная система watchOS 7 с функциями семейной настройки, отслеживания времени сна и распознавания мытья рук дополнена новыми типами тренировок и позволяет настраивать циферблаты и делиться ими. Она поможет покупателям вести более активный образ жизни, оставаться на связи и ещё лучше следить за своим здоровьем.Apple Watch Series 6 предлагают ещё больше возможностей, чем предыдущие модели Apple Watch: они помогают лучше заботиться о здоровье благодаря новой функции, которая измеряет уровень кислорода в крови пользователя и позволяет оценить общее физическое состояние. Уровень насыщения крови кислородом (SpO2) — это доля красных кровяных телец (в процентах), которые переносят кислород от лёгких к другим органам. Этот уровень показывает, насколько хорошо кровь снабжает организм кислородом.Чтобы измерения были точными несмотря на особенности кожи каждого пользователя, в заднюю панель Apple Watch встроены четыре кластера зелёных, красных и инфракрасных светодиодов, а также четыре фотодиода, которые измеряют уровень света, отражённого от кровеносных сосудов. Затем Apple Watch используют уникальный инновационный алгоритм в приложении «Кислород в крови», который определяет уровень кислорода от 70% до 100%. Пользователь может измерить уровень кислорода в своей крови, когда угодно, — для этого достаточно оставаться неподвижным при использовании функции. В фоновом режиме измерения выполняются, когда человек находится в состоянии покоя, например во время сна. Все данные доступны в приложении «Здоровье», и пользователь сможет следить за тенденциями, проверяя, как менялся уровень кислорода в его крови с течением времени.Apple сотрудничает с исследователями, которые, применяя в том числе и Apple Watch, пытаются выяснить, как можно использовать данные об уровне кислорода в крови в будущих приложениях для здоровья. В этом году Apple совместно с Калифорнийским университетом в Ирвайне (США) и компанией Anthem проводит исследование, чтобы определить, как собранные за длительный период данные об уровне кислорода в крови и другие физиологические показатели могут помочь с наблюдением за состоянием и лечением больных астмой.Компания Apple также тесно сотрудничает с Центром Теда Роджерса по исследованию болезней сердца и с Центром Питера Мунка по болезням сердца, который входит в крупнейшую исследовательскую организацию в Северной Америке — сеть University Health Network. Совместно они выясняют, как данные об уровне кислорода в крови и другие показатели, измеряемые с помощью Apple Watch, можно использовать в борьбе с сердечной недостаточностью. Кроме того, участники исследования острых респираторных заболеваний, проводимого в Сиэтле Институтом точной медицины Бротмана Бейти, и сотрудники медицинского факультета Вашингтонского университета планируют выяснить возможность использования таких данных из приложений на Apple Watch, как пульс и уровень кислорода в крови, чтобы выявлять на ранних стадиях различные респираторные заболевания, например грипп и COVID‑19.Производительность Apple Watch Series 6 повысилась благодаря обновлению аппаратного обеспечения — теперь в их поразительно компактном корпусе заключено ещё больше функций и возможностей. Совместно с новым двухъядерным процессором на базе A13 Bionic в iPhone 11 обновленный процессор S6 SiP работает до 20% быстрее. Это значит, что приложения также открываются на 20% быстрее, а устройство по‑прежнему способно работать до 18 часов без подзарядки. Кроме того, Apple Watch Series 6 оснащены чипом U1 и антеннами для сверхширокополосной связи, что позволяет обнаруживать беспроводные сети с небольшим радиусом действия и поддерживать новые функции, например использовать цифровые ключи нового поколения для автомобилей. Теперь Apple Watch Series 6 быстрее заряжаются — для полной зарядки требуется менее 1,5 часов. А мощности усовершенствованного аккумулятора достаточно, чтобы отслеживать определённые виды тренировок как в помещении, так и на открытом воздухе.Улучшенный всегда включённый дисплей Retina в Apple Watch Series 6 светится до 2,5 раз ярче, чем дисплей Apple Watch Series 5, поэтому информацию на циферблате хорошо видно даже при ярком солнце на улице, когда рука пользователя с часами опущена и они находятся в неактивном режиме. В этом режиме пользователи могут легко открывать Центр уведомлений и Пункт управления, одним касанием получать доступ к расширениям и даже менять циферблаты жестом смахивания, не активируя экран.Всегда включённый высотомер нового поколения показывает изменение высоты в реальном времени. Барометрический высотомер, более экономно расходующий заряд устройства, работает в паре с модулем GPS и использует данные ближайших сетей Wi-Fi. Эта функция распознаёт изменения высоты над уровнем земли при движении вверх или вниз с точностью до 30 см. Данные высотомера можно вывести на экран в виде расширения для циферблата или использовать как один из показателей тренировок.«Семейная настройка» в watchOS 7 позволяет тем членам семьи, у которых нет собственного iPhone, пользоваться функциями Apple Watch для связи, безопасности и фитнеса.4 Например, ребёнок сможет при необходимости связываться с родителями, а также настраивать циферблаты, пользоваться функцией «Экстренный вызов — SOS», заполнять кольца Активности с адаптированными целями. Новый режим «Учебное время» поможет детям не отвлекаться от уроков в классе и дома.В watchOS 7 некоторые функции оптимизированы таким образом, чтобы ими было удобнее пользоваться пожилым людям. Например, упрощён процесс настройки и обновлён циферблат X-Large, на котором хорошо видно время и данные расширения. Людям старшего возраста также может пригодиться новый контрольный список в приложении «Здоровье» на iPhone — он помогает проверять, включены ли на часах различные функции, например функция обнаружения падения.Apple Watch Series 6 (GPS) будут доступны для заказа по цене от 36 990 руб. на сайте apple.com/ru и в приложении Apple Store. Кроме того, Apple Watch Series 6 (GPS) также появятся в продаже у авторизованных реселлеров.