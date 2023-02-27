Что подарить на 8 марта? Подарки к Международному женскому дню

Мужчины знают, что выбирать подарки на 8 марта задача не из лёгких. Да и сами женщины в преддверии праздника часто задумываются о том, что подарить своим родственницам и подругам. Если креативность не ваш конёк, но с подарком хочется «попасть в самую точку», лучшим выбором станет фен Laifen.Многих женщин раздражает, что волосы становятся сухими и непослушными после сушки, но с фенами Laifen таких проблем не возникает. В августе 2022 года продукция бренда Laifen появилась на российском рынке и сразу же была хорошо принята покупателями.Почему люди любят фены Laifen? Всё дело в их высокотехнологичности: к примеру, модель Laifen Swift оснащена бесщеточным двигателем с частотой вращения 110 000 оборотов в минуту и способен создавать воздушный поток со скоростью более 22 м/с для достижения сверхбыстрой сушки. Благодаря столь высокой скорости движения воздуха можно снизить нагрев или пользоваться холодной сушкой, а не запекать волосы горячим воздухом, который портит их и делает менее здоровыми. Встроенный в фен NTC-чип в режиме реального времени 100 раз в секунду мониторит температуру воздуха, чтобы предотвратить перегрев волос.Чтобы волосы стали более гладкими после сушки, в Laifen Swift встроен излучатель отрицательных ионов. Он задействуется в процессе работы и нейтрализует сотни миллионов положительных зарядов, из-за которых на поверхности волос могло возникнуть статическое электричество. Известно, что из-за большой концентрации статики волосы становятся непослушными (спутываются, ломаются, хуже укладываются).К уникальным особенностям Laifen Swift относятся наглядная индикация температуры с помощью трёхцветного светового кольца, интуитивный контроль температуры воздушного потока, плотная компоновка деталей и оптимизация воздушных каналов. Благодаря столь инновационным решениям, этот фен почти бесшумный (шум не более 59 дБ), обладает привлекательным дизайном и весит всего 407 г, то есть удобен в путешествиях.C 25 февраля по 8 марта Laifen предлагает отличные скидки и подарки в Wildberries. Фен Laifen Swift можно купить за 9 978 ₽, а модель Laifen Swift Special продаётся за 11 993 ₽. Скидка на распродаже достигает 48%, а первые 10 покупателей получат в подарок фирменные щипцы для завивки волос.