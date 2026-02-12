Что подарить на февральские праздники: четыре полезных и функциональных подарка

Февраль — месяц, когда вопрос «что подарить?» встает особенно остро. Сначала 14 февраля с его романтикой, затем 23 февраля — день, когда хочется подчеркнуть надежность и функциональность. Предлагаем в качестве презента рассмотреть сочетание красоты и технологий, которые берут на себя рутину, дарят комфорт или создают атмосферу уюта.
Робот-пылесос Dreame X50 Ultra CompleteЕсли вы ищете подарок, который действительно изменит быт, Dreame X50 Ultra Complete — это флагман в мире домашней робототехники. Это робот-пылесос, который требует минимального участия от пользователя для поддержки чистоты.
Главная проблема большинства роботов-пылесосов — пороги и сложные переходы между комнатами. Технология ProLeap позволяет X50 Ultra Complete буквально перешагивать препятствия. Выдвижные ножки помогают устройству преодолевать пороги высотой до 4,2 см и двухуровневые препятствия до 6 см. Это решение гарантирует, что робот не застрянет, переходя из гостиной на кухню с перепадом высоты.
Система VersaLift адаптивно управляет лидаром: на открытом пространстве датчик поднят для точного сканирования, но как только робот видит низкую мебель (от 89 мм), лидар опускается. В таких зонах устройство переходит на навигацию с помощью фронтальной камеры и алгоритмов vSLAM.
За чистоту в углах и вдоль плинтусов отвечают две технологии:
- Выдвижная боковая щетка — выметает мусор из самых глубоких углов.
- MopExtend RoboSwing — технология, позволяющая швабре выходить за пределы корпуса на 4 см, обеспечивая идеальную влажную уборку вдоль стен.
Мощность всасывания достигает впечатляющих 20 000 Па благодаря двигателю TurboForce шестого поколения. При этом система HyperStream с двумя щетками (резиновой и щетинистой) получила сертификацию TÜV SÜD за 100% защиту от спутывания волос — критически важная деталь для владельцев домашних животных.
Станция самоочистки PowerDock «8-в-1» минимизирует ваше участие в процессе:
- Стирка швабр горячей водой при 80°C (система AceClean DryBoard).
- Сушка горячим воздухом и автоматическая заправка водой/средством.
- Опустошение пылесборника (объем 3,2 л).
- Возможность прямого подключения к водопроводу.
Беспроводной вертикальный пылесос Dreame Z20Для тех, кто предпочитает полный контроль над чистотой идеальным подарком станет Dreame Z20. Это мощный, легкий и невероятно умный инструмент для ежедневного поддержания порядка. Он подойдет для квартир компактных габаритов, где необходим качественный, функциональный, портативный и удобный в эксплуатации пылесос.
Сердце пылесоса — бесщеточный двигатель, обеспечивающий силу всасывания 250 AW. Этого достаточно, чтобы вытягивать пыль из глубокого ворса ковров. Особое внимание уделено здоровью: система фильтрации HEPA H14 задерживает 99,99% микрочастиц размером от 0,3 мкм. Это означает, что пылесос эффективно удаляет не только видимую грязь, но и аллергены, бактерии и даже вирусы, очищая воздух в помещении.
Dreame Z20 избавляет от необходимости постоянно менять настройки вручную. Система Intelligent Particle Sensing анализирует плотность пыли и автоматически подстраивает мощность всасывания. Вся информация от уровня загрязнения до остатка заряда батареи (автономность до 90 минут) выводится на яркий LCD-экран.
В наборе предусмотрены решения для всех поверхностей:
- Две основные щетки с подсветкой: помогают увидеть пыль в темных углах, которую обычно пропускают.
- Электрическая мини-щетка: незаменима для чистки диванов и текстиля от волос и шерсти (с защитой от намотки).
- Мягкая роликовая щетка: для бережного ухода за паркетом или ламинатом.
- Комбинированные насадки: для труднодоступных мест и деликатных поверхностей.
Вес устройства всего 2,2 кг, а все расходные материалы (фильтры и контейнер 0,6 л) можно мыть, что делает эксплуатацию максимально простой.
👉🏻 Приобрести Dreame Z20: от
Телевизор серии Dreame K100Праздники — это время для совместных кинопросмотров. Телевизор серии Dreame K100 (доступен в диагонали 55”) станет центром притяжения в доме, объединяя в себе высокое качество изображения и заботу о пользователе.
Разрешение 4K в сочетании с технологией MEMC (сглаживание движений) делает картинку плавной даже в динамичных сценах. За обработку изображения отвечает процессор Dreamind AI, который в реальном времени анализирует каждый кадр, улучшая цветопередачу и детализацию на основе базы данных Dreame. Поддержка всех современных форматов (Dolby Vision, HDR10+, HLG) гарантирует, что вы увидите контент именно таким, каким его задумывал создатель.
K100 оснащен комплексной системой защиты глаз. Она включает в себя:
- Низкий уровень синего света.
- Отсутствие мерцания подсветки.
- Адаптацию яркости под окружающее освещение.
Телевизор работает на базе Google TV, что открывает доступ к тысячам приложений. А для тех, кто постоянно теряет пульт, предусмотрена функция Find My Remote — через Bluetooth вы сможете быстро найти его в комнате.
👉🏻 Приобрести телевизор: от
Фен Dreame Miracle ProЕсли вы ищете подарок на 14 февраля, который вызовет искренний восторг, Dreame Miracle Pro — беспроигрышный вариант. Это не просто фен, а полноценная система ухода за волосами и кожей головы, упакованная в стильный корпус.
Уникальность Miracle Pro заключается в специальном аппликаторе с сывороткой Dreame Boca. Во время сушки она распыляется мелкодисперсной дымкой. Состав впечатляет:
- Гидролизованный кератин и керамиды: восстанавливают структуру волоса и защищают от перегрева.
- Экстракты белого трюфеля и икры: глубоко питают и придают зеркальный блеск.
- Масло жожоба и пантенол: увлажняют и снимают статическое электричество.
Двигатель на 130 000 об/мин создает поток воздуха скоростью 72 м/с, что позволяет высушить волосы за считанные минуты. При этом система SmartFlow AI с датчиками NTC (проверка температуры 1000 раз в секунду) гарантирует, что воздух никогда не перегреется и не повредит кутикулу волоса.
Особенности модели:
- 6 температурных режимов и 2 скорости.
- Ионизация (600 млн ионов/см³) для идеальной гладкости.
- Четыре насадки в комплекте, каждую из которых фен распознает автоматически.
- Информативный LED-дисплей.
Реклама.
DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD,
ИНН 91120118MA06YD134Q
erid: F7NfYUJCUneTUxAa3m4P