20 апреля Apple проведет свою первую презентацию в этом году. Этой весной начали ходить слухи об обновлении ряда линеек устройств компании и презентации нового, революционного. 

Изучили их и предположили, что будет показано в Купертино. Возможно, Apple наконец выпустит аксессуар, слухи о котором начали ходить еще в 2019 году. 

iPad Pro с новым экраном 

Вероятность выхода: 90% 

Почти нет сомнений, что главной премьерой ивента будет именно профессиональный планшет. О нем ходит больше всего слухов, да и обновления должны масштабными, чтобы привлечь внимание. Линейка Pro самая прогрессивная, где их ожидать, как не у нее. 

Apple как обычно выпустит две версии планшета — на 11 и 12,9 дюйма. На этот раз они будут отличаться друг от друга комплектующими. Модель побольше получит экран с матрицей типа mini-LED. С ней цвета на дисплее будут более яркими и контрастными. Версия на 11 дюймов получит привычный экран IPS Retina. 

Планшеты продолжат развиваться и в рамках альтернативы ноутбуку. Из других изменений — переход на порт Thunderbolt для более комфортного вывода изображения на дополнительный экран и более мощный процессор A14X Bionic. 

iPad mini с новым дизайном и увеличенным экраном 

Вероятность выхода: 50% 

В 2021 году с линейкой iPad mini явно произойдет поворотное событие: либо под ней выйдет устройство с революционными в ее рамках параметрами, либо же она официально умрет. 

Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что в этом году выйдет новая версия iPad mini. Она получит дизайн в стиле iPad Pro — с более тонкой рамкой и без кнопки «Домой». Диагональ экрана увеличат с 7,9 до 8,4-9 дюймов, размер корпуса при этом останется прежним. 

При таком раскладе iPad mini станет самым доступным и миниатюрным планшетом Apple с новым дизайном — тонкой рамкой и без кнопки «Домой». Он не последует тренд на вытеснение ноутбуков, а лишь станет трендовым комнатным девайсом. 

Брелок AirTag 

Вероятность выхода: 50% 

В 2019 году Apple выпустила iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Одной из их скрытых фишек был чип U1. Он позволял определять объект с точностью до 10 см. Как следствие, это улучшало работу AirDrop. Но есть еще одно его назначение — мониторинг местоположения вещей. Для этого он же будет встроен в брелок AirTag. Его анонс откладывается уже третий год. Возможно, аксессуар наконец покажут в апреле. 

Инсайдер Макс Вайнбах недавно поделился подробностями насчет корпуса устройства. AirTag будут маленькими: 32 мм в диаметре и 6 мм в толщину. То есть по размеру они будут чуть больше пятирублевой монеты. Недавно Samsung выпустила подобный аксессуар Galaxy SmartTag. Самое время ответить? 

Apple TV с более качественной картинкой и новым пультом

Вероятность выхода: 30% 

О новой ТВ-приставке также ходит множество слухов. Следующее поколение получит поддержку картинки 120 Гц и порт HDMI 2.1. В текущем поколении стоит HDMI 2.0, он ограничен разрешением 4K при 60 Гц. HDMI 2.1 позволяет выводить на экран изображение с параметрами 4K 120 Гц. Картинка, воспроизводимая с помощью Apple TV, станет более плавной. 

Также высока вероятность появления обновленного пульта. Элемент кода в новой бета-версии tvOS указывает на появление аксессуара для Apple TV с кнопкой по центру. Имеющиеся пульты дистанционного управления для Apple TV описанию не соответствуют. Они предлагают два ряда кнопок без клавиши по центру. 

AirPods с шумоподавлением и амбушюрами 

Вероятность выхода: 10% 

Apple скорее всего не будет спешить с выходом нового поколения наушников AirPods и выпустит их в конце 2021 года. Массовое производство гарнитуры будет развернуто не раньше третьего квартала текущего года. То есть, их должны показать на сентябрьской или октябрьской презентации. Впрочем, есть вероятность анонса и весной. 

Внешний вид третьего поколения AirPods изменится — они будут напоминать Pro-шки: хвостики станут короче. Также аксессуары получат силиконовые амбушюры с возможностью выбрать наиболее удобные для своей ушной раковины и систему активного шумоподавления. 

Что означает промо-изображение? 

Приглашение на мероприятие сопровождалось изображением. Причем, оно совместимо с AR — в режиме дополненной реальности яблоко складывается из нескольких разноцветных линий. Пользователи сети принялись искать ребусы в изображении — возможно, это линии стилуса и намек на выпуск Apple Pencil 3. 

Автор 9to5mac Паркер Ортолани посмотрел на картинку более скептично. «Хочу предупредить, что промо-изображение каждого крупного мероприятия, посвященного продуктам Apple, за последние два года не означало ничего, кроме обоев по умолчанию анонсируемого флагманского устройства», — написал журналист. Скорее всего, обои в таком же стиле, как промо-картинка, будут у обновленного iPad Pro. 


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