So excited for this one! Only seven more days. 👀 pic.twitter.com/PVJFcESqh8 — Greg Joswiak (@gregjoz) April 13, 2021

I want to caution everyone that every major Apple product event invite over the past two years has not meant anything more than the default wallpaper of the flagship device being announced… pic.twitter.com/9jyiOni4qJ — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 13, 2021

20 апреля Apple проведет свою первую презентацию в этом году. Этой весной начали ходить слухи об обновлении ряда линеек устройств компании и презентации нового, революционного.Изучили их и предположили, что будет показано в Купертино. Возможно, Apple наконец выпустит аксессуар, слухи о котором начали ходить еще в 2019 году.90%Почти нет сомнений, что главной премьерой ивента будет именно профессиональный планшет. О нем ходит больше всего слухов, да и обновления должны масштабными, чтобы привлечь внимание. Линейка Pro самая прогрессивная, где их ожидать, как не у нее.Apple как обычно выпустит две версии планшета — на 11 и 12,9 дюйма. На этот раз они будут отличаться друг от друга комплектующими. Модель побольше получит экран с матрицей типа mini-LED. С ней цвета на дисплее будут более яркими и контрастными. Версия на 11 дюймов получит привычный экран IPS Retina.Планшеты продолжат развиваться и в рамках альтернативы ноутбуку. Из других изменений — переход на порт Thunderbolt для более комфортного вывода изображения на дополнительный экран и более мощный процессор A14X Bionic.50%В 2021 году с линейкой iPad mini явно произойдет поворотное событие: либо под ней выйдет устройство с революционными в ее рамках параметрами, либо же она официально умрет.Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что в этом году выйдет новая версия iPad mini. Она получит дизайн в стиле iPad Pro — с более тонкой рамкой и без кнопки «Домой». Диагональ экрана увеличат с 7,9 до 8,4-9 дюймов, размер корпуса при этом останется прежним.При таком раскладе iPad mini станет самым доступным и миниатюрным планшетом Apple с новым дизайном — тонкой рамкой и без кнопки «Домой». Он не последует тренд на вытеснение ноутбуков, а лишь станет трендовым комнатным девайсом.50%В 2019 году Apple выпустила iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Одной из их скрытых фишек был чип U1. Он позволял определять объект с точностью до 10 см. Как следствие, это улучшало работу AirDrop. Но есть еще одно его назначение — мониторинг местоположения вещей. Для этого он же будет встроен в брелок AirTag. Его анонс откладывается уже третий год. Возможно, аксессуар наконец покажут в апреле.Инсайдер Макс Вайнбах недавно поделился подробностями насчет корпуса устройства. AirTag будут маленькими: 32 мм в диаметре и 6 мм в толщину. То есть по размеру они будут чуть больше пятирублевой монеты. Недавно Samsung выпустила подобный аксессуар Galaxy SmartTag. Самое время ответить?30%О новой ТВ-приставке также ходит множество слухов. Следующее поколение получит поддержку картинки 120 Гц и порт HDMI 2.1. В текущем поколении стоит HDMI 2.0, он ограничен разрешением 4K при 60 Гц. HDMI 2.1 позволяет выводить на экран изображение с параметрами 4K 120 Гц. Картинка, воспроизводимая с помощью Apple TV, станет более плавной.Также высока вероятность появления обновленного пульта. Элемент кода в новой бета-версии tvOS указывает на появление аксессуара для Apple TV с кнопкой по центру. Имеющиеся пульты дистанционного управления для Apple TV описанию не соответствуют. Они предлагают два ряда кнопок без клавиши по центру.10%Apple скорее всего не будет спешить с выходом нового поколения наушников AirPods и выпустит их в конце 2021 года. Массовое производство гарнитуры будет развернуто не раньше третьего квартала текущего года. То есть, их должны показать на сентябрьской или октябрьской презентации. Впрочем, есть вероятность анонса и весной.Внешний вид третьего поколения AirPods изменится — они будут напоминать Pro-шки: хвостики станут короче. Также аксессуары получат силиконовые амбушюры с возможностью выбрать наиболее удобные для своей ушной раковины и систему активного шумоподавления.Приглашение на мероприятие сопровождалось изображением. Причем, оно совместимо с AR — в режиме дополненной реальности яблоко складывается из нескольких разноцветных линий. Пользователи сети принялись искать ребусы в изображении — возможно, это линии стилуса и намек на выпуск Apple Pencil 3.Автор 9to5mac Паркер Ортолани посмотрел на картинку более скептично. «Хочу предупредить, что промо-изображение каждого крупного мероприятия, посвященного продуктам Apple, за последние два года не означало ничего, кроме обоев по умолчанию анонсируемого флагманского устройства», — написал журналист. Скорее всего, обои в таком же стиле, как промо-картинка, будут у обновленного iPad Pro.