С апреля-мая в соцсетях стабильно встречаются непонятные для многих слова: пользователи хвастаются покупкой поп-итов (Pop-it) и симпл-димплов (Simple Dimple). Люди публикуют ролики, где показывают разноцветные силиконовые поля с шариками, на которые нужно давить пальцами. 

Это и есть игрушки-антистресс поп-ит. Пользователи как раз показывают, как они помогают успокоиться, рассказывают как сделать самодельные поп-иты и показывают и даже учат играть на них с другом. 


 Популярность этих игрушек — заслуга ТикТока. У роликов с хэштегом #popit уже 3,3 миллиарда просмотров, у #popits — 216 млн. В России поп-иты тоже популярны — 526 миллионов просмотров у тега #попит. 

Что такое pop-it? 


Pop-it дословно переводится как «лопни это». Это детская игра, процесс которой похож на с лопание воздушно-пузырчатой упаковочной пленки. Процесс помогает в развитии мелкой моторики и концентрации. 

Впрочем, из-за сходства с воздушно-пузырчатой пленкой игрушка начала использоваться антистресс-девайс. Пузырьки на защитной пленке лопаются лишь один раз, на поп-ите их можно давить бесконечно, причем ощущения будут те же. Кстати, звук при лопании поп-ит издает аналогичный. 

Игрушки поп-иты бывают разных цветов, размеров и форм, число пузырьков на них тоже разное. Когда и кем они придуманы, пока никто не выяснил. В сети можно найти обзоры аж за 2019 год, популярность они получили с момента появления в ТикТоке. 

Преподаватель трудотерапии в Университете Флиндерса Сандра Мортимер рассказала изданию ABC News, что игрушки были созданы для помощи детям с сенсорными проблемами. «Эти игрушки созданы для детей, испытывающих проблемы с осязанием, задержки в развитии или иные трудности.  Эта игрушка может помочь ребенку контролировать себя, воздействуя на его чувство осязания», — говорит специалист. 

Симпл-димпл — игрушка, работающая по тому же принципу, но отличающаяся меньшими габаритами. Обычно у симпл-димпла всего две ячейки. Обычно его изготавливают в виде спиннера, его в любой момент можно достать из кармана, поиграть и снять стресс. 

Как продается поп-ит? 


Поп-иты и симпл-димплы обрели популярность по всему миру. Компании одна за другой начали производить попиты, а люди перепродавать. Кто именно придумал поп-ит, непонятно. Следовательно ограничений в интеллектуальной собственности у них нет, и поэтому по миру появилась масса компаний с аналогичными продуктами. 



В Австралии бизнес на этом построила девочка Пикси Кертис, помогла ей в этом ее мать бизнес-леди Рокси Яценко. Ее дочь продает поп-иты Pixie's Fidgets в городах Бонди Джанкшен и Парраматта. Игрушки были распроданы в течение 48 часов после запуска, поскольку Яценко написала в Instagram, что распродажа проводится каждые две минуты. 

Другой австралийский детский магазин Anime сообщил, что за март и апрель продал более 4 тысяч поп-итов и заработал на этом $34 тысячи. Цена за одну игрушку редко превышала $3-10. 

Как играть в поп-ит?


Самое простое — просто лопать ячейки и получать удовольствие, как с защитной пленкой. Однако в сети нашли и другие развлечений с новыми девайсами. Блогеры с канала Луномосик назвали аж 12 таких.

Вот два основных: 
  • Игра на скорость: побеждает тот, кто быстрее лопнет все ячейки на одной стороне поп-ита 
  • Игра с кубиком: бросаете кости и лопаете столько ячеек, сколько покажет кубик 
Почему поп-иты стали популярными?
 


Поп-иты называют приемниками спиннеров. Причем, их истории на удивление схожи: непонятный девайс назвали антистрессовым и дали блогерам. Вот формула популярности и больших продаж любой дешевой непонятной штуки с AliExpress. 

Цена у них крайне низкая — 140-300 рублей, столько стоит поп-ит в среднем, как стакан кофе. За эти деньги не жалко приобрести товар, чтобы ощутить причастность к тренду или потрогать его сугубо из интереса. 

Где можно купить поп-ит? 

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На любом маркетплейсе. Магазины увидели популярность этих штук и начали активно их продавать. Например, их можно найти на AliExpress. 
Топ-4 по нашему мнению: 
  • Стандартный квадратный резиновый лист. Цвета разные — 507 рублей
  • Резиновые листы в форме растений и животных — от 198 руб.
  • Брелок поп-ит — 0,76 руб.
  • Простой симпл-димпл — от 88 руб. 



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