«Яндекс» выпустил новую смарт-колонку — что-то невнятное по цене нормальной акустики





«Яндекс» представил умную колонку «Станция Мини 3». Как понятно из названия, это уже третье поколение в данной серии (предыдущие модели вышли в октябре 2021 и в октябре 2019). В сравнении с первой и второй «мини-станциями» новая модель, пожалуй, даже менее привлекательна, при этом она почему-то стоит значительно дороже. «Яндекс» представил умную колонку «Станция Мини 3». Как понятно из названия, это уже третье поколение в данной серии (предыдущие модели вышли в октябре 2021 и в октябре 2019). В сравнении с первой и второй «мини-станциями» новая модель, пожалуй, даже менее привлекательна, при этом она почему-то стоит значительно дороже. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На этот раз инженеры убрали из колонки линейный аудиовыход, вследствие чего эту колонку невозможно подключить к более крупной и качественной акустике, чтобы получить полноценное стерео и хороший звук. Как и прежде, встроенный аккумулятор отсутствует, то есть колонка всегда должна быть подключена к внешнему источнику питания, иначе она не работает.Улучшения есть, но их немного: слегка повышенная максимальная мощность звука (с 10 Вт у второго поколения до 12 Вт), голосовой ассистент «Алиса» на базе нейросети YandexGPT и анимация на LED-экране. Также слегка поменялся дизайн корпуса (вероятно, исключительно «для галочки» — чтобы в магазинах не путали с предыдущими моделями) и появились новые цвета отделки (теперь это чёрный, серый и пастельно-фиолетовый).«Яндекс» и магазины электроники продают «Станцию Мини 3» почти за 10 тысяч рублей, что выглядит крайне самонадеянно. Доплатив одну-две тысячи рублей можно взять колонку Apple HomePod mini, которая явно выигрышнее по всем параметрам, и это с учётом того, что она продаётся в России по завышенным ценам из-за отсутствия официальных поставок. Первая «Станция Мини» стоила на старте 4 тысячи рублей, вторая 7 тысяч за версию с часами и 6 тысяч за вариант без часов. Сейчас в периоды распродаж их можно найти намного дешевле — примерно по 3-4 тысячи.Покупатели первой «Станции Мини» получали бесплатно подписку «Плюс» и подписки на различные сервисы — «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», ivi. К выпуску второй модели «Яндекс» стал менее щедрым и дарил лишь 3 месяца «Плюса», а сейчас и вовсе пожадничал — обладателям «Станция Мини 3» бесплатная подписка не положена. А без подписки (которая с недавних пор подорожала до 399 рублей в месяц) колонка не будет нормально работать — например, вы не сможете слушать музыку («Яндекс Музыка» не будет работать, а сторонние музыкальные сервисы вообще не поддерживаются).Примечательно, что всего месяц назад «Яндекс» продавал гораздо более серьёзную модель — «Станцию 2» немногим дороже 11 тысяч рублей. У неё гораздо более мощный звук (30 Вт) и имеется поддержка умного дома в экосистеме Zigbee. За такую же цену, то есть в пределах 10-12 тысяч рублей на вторичном рынке можно приобрести нормальные колонки хорошего бренда, хотя и без смарт-функций.