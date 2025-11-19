Что ты такое? 10 телефонов из прошлого с безумным дизайном

Toshiba G450 — интернет-массажер

Samsung Serene — вперед в прошлое

Siemens Xelibri — модный приговор

Telson TWC 1150 — путеводитель по пустошам

Samsung Serenata — телефон-колонка

Nokia 7710 — непринятый гений

C91 Golden Buddha — обрести дзен

Sony Ericsson Xperia Pureness — дорохо-прозрачно

Marlboro 508 — опасная связь

Тем не менее выделяться чем-то надо, и к гаджету привинтили шарнир, открывающий внутренний дисплей двумя способами: вертикально и горизонтально. Но главным «ломиком в рукаве» (а точнее внутри Alias 2) стала первая в мире E Ink QWERTY-клавиатура. Причем символы на кнопках подстраивались под положение экрана или действие пользователя: при вводе текста — буквы, надо позвонить — загораются цифры.Вероятно, в конце 00-х электронные чернила еще не были роскошью, поэтому Samsung вмонтировали 42 мини-дисплея под каждую кнопку, сэкономив на полноценном сенсоре. Однако своеобразные новации не стали причиной денежного дождя — моделью просто неудобно было пользоваться. Да и какой в этом был смысл, когда за те же 250 баксов на соседней витрине манил iPhone 3G.Некоторые издания, конечно, пытались подсластить горькую пилюлю Alias 2, мол, этот ваш сенсор нам и вовсе «не нужон», набор текста на кончиках пальцев — топ, и все такое. Но, судя по продажам, им никто не поверил. Как и рекламе с Оззи Осборном, в которой экс-князь тьмы, размахивая крестом, пятится от гаджета как от порождения черной магии. Такое вот пророческое промо вышло.Годом ранее, в 2008-м, Toshiba удивила моделью G450. Как и полагается настоящему японскому самураю, у компании не было цели (догнать Apple) — только путь! Путь функционального минимализма и странного дизайна. Сложно сказать, чем вдохновлялись его создатели, разделив клавиатуру на две части... Массажер, НЛО, бусы? Подставьте свой вариант.Что до возможностей, то помимо звонков и сообщений, G450 служил как mp3-плеер (кем он по сути и являлся) и портативный модем. Размер — с ладошку, а заряда хватало на пару часов разговора. Памяти на 160 МБ хватало на 40 треков с битрейтом 128 кбит/с. А карта памяти... Какая такая карта памяти?!А еще вспомним, что годом ранее вышел iPod Touch от Apple с накопителем 8 ГБ. Но кто может устоять от этих круглых светяшек, вероятно подумали в Toshiba.Тягу к футуризму японской конторы с прайсом в 130 долларов не оценили, и устройство быстро сняли производства, оставив купивших без надлежащей техподдержки.В 2005 году корейцы заколлабились (уже не первый раз) с датскими дизайнерами из Bang & Olufsen. И хоть «Сирену» продвигали как универсальный унисекс-телефон, его формат напоминал скорее мамину пудреницу, чем гаджет серьезного бизнесмена. А ведь заиметь неординарную звонилку за 1000 евро могли не только лишь все.Serene переводится как «безмятежность». И, надо сказать, устройство свой нейминг отрабатывало в полной мере. Легким движением руки раскладушка запускала очень неспешный доводчик. Экран располагался снизу, а клавиатура с подвижным диском в центре над ним. Меню листалось вращением того самого диска по часовой и против часовой стрелки либо встроенными в него кнопками, а цифры 5 и 6 скрывали динамик.Те кто не проникся дизайнерским решениями, предлагали перевернуть экран. Так становилось немного привычнее, однако при схлопывании настройки сбрасывались. Но все менялось, когда в ход шла комплектная подставка. С ее помощью ориентация экрана менялась автоматом, превращая мобильник в стационарный телефон новой формации.Похоже, в Bang & Olufsen очень любили пересматривать фильмы о Джеймсе Бонде, иначе идею расположить камеру на левой боковой грани не объяснить. Говорить о том, насколько удобно было делать снимки, думаю, будет излишним.В начале 00-х Siemens начала сдавать позиции на мобильном рынке и эффективные маркетологи решились на крайне смелый шаг — проникнуть в мир фэшн, роскоши и крупных доходов. Дебютный штурм европейских бутиков состоялся в 2022 году, а его главным оружием стала линейка Xelibri.Ирония в том, что экстравагантные устройства не претендовали на замену основным телефонам, а служили скорее дополнением и аксессуаром, подчеркивающим образ владельца. Футуристические гаджеты разрабатывали в форме кулонов, украшений на ремень. Набор функций был минимален, вплоть до замены клавиш голосовым вводом или одиноким джойстиком на корпусе.Не менее амбициозной была и схема продаж. Линейку планировали выпускать под стать модным коллекциям: весна, лето, осень зима. В итоге формат так и не залетел и помер после второй волны, став интересным разве что для коллекционеров. Зато креативности рекламы Xelibri позавидовал бы сам Apex Twin.Словно помощник по миру Fallout или портативная машина времени выглядит детище корейцев из Telson Electronics. Дикая помесь мобильника и часов появилась в 2002 году и стоила порядка $530. Крепился гаджет исключительно на запястье, причем центральную часть занимал не экран, а массивный микрофон для разговоров и отправки голосовых сообщений. Клавиатуру вмонтировали в ремешок, а на противоположной стороне расположили камеру на 0,3 МП.Чтобы конструкция выглядела чуть менее монструозно, чем рукав Могучего Рейнджера, объектив можно было отстегнуть и спрятать в карман, а в рабочем состоянии менять угол наклона.Хотя эксперты и оценили смелость дизайна TWC 1150, развитие мобильников более традиционных форм взяло свое и спустя пару лет с подобными экспериментами пришлось завязать.В 2007 году Samsung вновь объединились с Bang & Olufsen и выпустили преемника Serene — музыкальный мобильник Serenata. Теперь это не мамина раскладушка, а модный слайдер. Сдвиг корпуса открывает массивный по меркам гаджета динамик — главную киллер-фичу устройства. А для полного аудиофильского счастья на задней стороне корпуса приделали откидную подставку.Стоит отдать должное настырности датских дизайнеров, которые вновь посчитали, что навигации самое место над дисплеем. Однако физическую круговую клавиатуру все же отправили в прошлое. Набирать номер диском, высматривая нужные цифры на экране не кажется таким уж удобным, но кто мы такие, чтобы судить истинных творцов. Ожидаемо, ценник не уступал предшественнику — свыше 1000 долларов.После работы над Serene и Serenata эксперименты корейцев и датчан завершились. Компания Bang & Olufsen не ощутила выхлопа от мобильных устройств и всецело погрузилась в профессиональную аудио и видеотехнику. Тем не менее обещала помогать Samsung в реализации качественного звука.Пожалуй, именно Nokia была главным поставщиком креативных идей на мобильный рынок. Пока визионеры-конкуренты уже через год снимали с продаж творения собственных фантазий, финские гаджеты обретали культовый статус и по сей день вспоминаются как предмет желаний со страниц рекламных каталогов.Попади сейчас Nokia 7710 родом из 2004-го в руки зумера, тот примет его за игровую портативку времен палеозоя. На деле модель с горизонтальной ориентацией стала первым полноценным смартфоном бренда на Symbian: сенсорный дисплей, стилус, камера на 1,3 МП, mp3-плеер и поддержка видеокодеков MPEG4, H.263 и Real Video.К сожалению, культовой модель осталась только в памяти пользователей. И если чувствительность сенсора разрабы худо-бедно подтянули со временем, то тормозная операционка вбила последний гвоздь в крышку гроба смартфона.Но даже при таком раскладе, гаджету повезло куда больше предшественника — Nokia 7700 со внешкой жука-пришельца вовсе отменили из-за чрезмерной вычурности.ॐ मणि पद्मे हूँ... то есть ом мани падме хум (читаем строго протяжно). Вероятно, именно эти строки читались в ожидании всевышних даров в размере пары тысяч долларов. Такова цена самой роскошной версии C91 Golden Buddha с корпусом из 24-каратного золота и нефритовым камнем. А тем, кто желал не гневить Будду излишними земными благами, был доступен более скромный вариант за 120 баксов.Снаружи ОМкладушка украшена священным лотосом, внутри — эксклюзивная тема с восточным покровителем на заставке и круглая (опять) клавиатура со св... с индийским символом удачи, благополучия и процветания, который использовал в неподобающих целях один непризнанный австрийский художник. Его мы, пожалуй, скроем подальше от греха и РКН. Кто не понял, тот загуглит.Но если отбросить специфичный дизайн, то моделька размером с карманные часы была вполне себе для простой звонилки: 1,3 МП камера, две симки, радио, на цветном дисплее в 2 дюйма можно было смотреть ролики, а по Bluetooth загрузить десяток-другой мантр в формате mp3.Абсолютно бесполезный телефон по части функций, но чертовски стильная звонилка японско-шведского концерна Sony Ericsson. Модель Xperia Pureness больше подходит для имиджевого PR-проекта, поскольку в 2009 году уже все знали, что такое смартфон, а кнопочники перешли в категорию изобретения древних.Как концепция телефон вызывает восторг — не каждый день увидишь подобное устройство с полностью прозрачным экраном в стальном корпусе.И Xperia Pureness мог бы поселиться в ладошках состоятельных юзеров (цена около $1000), если бы не досадные минусы: так себе сборка, крохотный 1,8-дюймовый экранчик с блеклым изображением, отсутствие камеры и интернета, нестандартный порт под наушники.: курение — смертельно опасная привычка! Не курите, если не хотите бесплатный скин на легкие и друга с двумя клешнями.Marlboro 508 — это простая звонилка, оформленная в форме пачки сигарет. Для пущей аутентичности она вмещала несколько раковых палочек для тех, чья жизнь кажется слишком длинной. Тем не менее устройство предлагало 1,5 МП камеру на боковой грани, слот под карту памяти и дисплей с разрешением 178×220 пикселей.Звонилка скорее подчеркивала стиль фанатов пагубной привычки и продавалась за 135 долларов.Что в итоге: каждый бренд экспериментировал в пределах выделенных бюджетов на свой страх и риск. Какие-то модели,бывшие культовыми тогда, сегодня уже позабылись. Другие, менее запоминающиеся, но более ходовые — до сих пор вызывают теплое чувство ностальгии по детству и юности. Мы привели лишь несколько примеров, это далеко не весь список странных устройств. Свои варианты безумных смартфоном можете покидать в комментарии.