Что взять с собой в поездку и кайфовать в дороге





С одной стороны любое путешествие — это всегда приятные хлопоты и положительные эмоции от приключения. С другой — долгое время в пути оборачивается определенными компромиссом и дискомфортом. Мы подобрали восемь предметов, которые добавят в путешествие немного комфорта и помогут сделать даже самую длительную поездку немного уютнее.

Что в итоге

Колонка поможет создать приятную атмосферу даже в скромном номере отеля или апартаментах. Также можно добавить праздника на встрече с друзьями в загородном доме или создать романтический вечер на двоих в глэмпинге.Marshall Emberton III выполнена в дизайне, за который не стыдно, а за звучание отвечают фирменные технологии бренда. Корпус колонки получил степень защиты IP67, а значит ей нестрашна вечеринка возле бассейна.Время автономной работы Marshall Emberton III составляет около 32 часов. Для подключения используется Bluetooth 5.3 или Wi-Fi.Побаловать себя ароматным и бодрящим напитком даже вдали от цивилизации? Запросто! Берем с собой портативную кофемашину WACACO Minipresso NS2 и наслаждаемся.Гаджет весит всего 350 грамм, а значит не займет много места в вашем багаже. Несмотря на компактные габариты, WACACO Minipresso NS2 поддерживает рабочее давление до 18 бар, что позволяет получить сбалансированный эспрессо.Для приготовления вкусного кофе нужно просто вставить капсулу Nespresso, залить горячую воду и нажать кнопку. А еще не нужно заморачиваться с обслуживанием. Кофемашина с легкостью разбирается и моется.Повербанк — это мастхэв-аксессуар для любого путешествия. В поездке мы делаем много фото и видео, а еще нестабильная связь съедает драгоценные проценты зарядки.Чтобы оставаться на связи и сохранять возможность сделать шикарные кадры в путешествии не будет лишним взять с собой компактный внешний аккумулятор.Повербанк restore: Magnetic на 10 000 мАч сможет несколько раз подзарядить ваш смартфон. Есть MagSafe для удобной беспроводной зарядки айфона.Если мне предстоит долгий авиаперелет, первое, что я положу в ручную кладь — наушники с качественной системой активного шумоподавления. Sony WH-1000XM6 как раз предлагают топовый шумодав.К шестой версии тысячные соньки сохранили свой фирменный звук и прокачали шумоподавление. Для соединения используется Bluetooth 5.3, а в числе поддерживаемых кодеков: SBC, AAC, LC3 и LDAC. Завяленное время автономной работы — до 40 часов. При необходимости наушники можно использовать в проводном режиме.Sony WH-1000XM6 помогут расслабиться и развлечь себя в длительном перелете просмотром фильмов и сериалов. А еще я могу просто их надеть со включенным шумоподавлением и спокойно поспать, не обращая внимания на шумных попутчиков.Развлечение в дороге — это хорошо, но не буде лишнем следить за своим здоровьем. Apple Watch Ultra 3 могут проработать до трех дней без подзарядки. Все это время они мониторят частоту сердечных сокращений и выдают качественные показатели. А к выходу новой версии часы смогут предупредить о риске гипертонической болезни.В «ленивых» путешествиях очень легко поддаться на искушения: вкусная еда и размеренных отдых на берегу. После такой поездки можно запросто привезти несколько лишних килограмм в своем «личном багаже». Apple Watch Ultra 3 будут кольцами активности мотивировать сохранять подвижность на привычно высоком уровне.Как снять крутые ролики во время активного отдыха? Гробить айфон в соленой воде во время серфинга не стоит. Да и на покатушках на квадригах или сноуборде его лучше оставить в кармане. Для таких ситуаций придумали экшен-камеры.«Гоупро» уже стала условным обозначением для сегмента экшен-камер, как «ксерокс» для копиров. Будем честны, все это случилось не спроста, поскольку ребята из GoPro «набили» руку на съемках в самых суровых условиях.HERO13 Black Edition — топовая экшен-камера с крутой стабилизацией. Главная фишка модели — дополнительный экранчик на фронтальной панели, который поможет правильно себя расположить в кадре.Камера способна снимать видео в разрешении до 5.3K с частотой до 60 кадров/с. При желании можно врубить HDR режим и удивить своих зрителей высокой детализацией в самых светлых и темных участках кадра. Помимо видео, GoPro HERO13 Black Edition еще и качественные фотки умеет делать в разрешении до 27,13 МП.Иногда в дороге, например, в Сапсане по пути из Москвы в Питер хочется скоротать время за обычной бумажной книгой. Все-таки нет ничего лучше, чем листать настоящие страницы вручную, особенно с качественной полиграфией.Книга «Apple. Эволюция компьютера» — это иллюстрированный хронологический справочник по истории компьютеров компании. Можно окунуться в ретроспективу и проследить, через что мы пришли к этим тончайшим ноутбукам на мощнейших процессорах серии М.Также книгу можно использовать в качестве презента любителям техники Apple. Ей точно найдется место на полочке рядом с биографией Стива Джобса.Замыкает нашу подборку самая интересная штука, с которой время в самой длительной поездки пролетит незаметно. Главное не забыть с собой зарядку взять.Steam Deck сложно назвать консолью, поскольку это портативный компьютер. На этом гаджет можно с кайфом порубиться в самые топовые игровые тайтлы, а при желании на его базе можно развернуть рабочую станцию, подключив монитор, мышь и клавиатуру.Основное преимущество гаджета от Valve — огромная библиотека игр Steam. Если вы ранее что-то там приобретали, то спокойно сможете запустить эти тайтлы на своем «деке».Наша подборка не станет поводом завести отдельный чемодан под гаджеты. Мы собрали для вас ситуативные устройства, которые по-своему хороши в отдельном сценарии.Например, наушники с качественным шумодавом в авиаперелет, Steam Deck для длительной поездки на поезде, экшен-камера поможет запечатлеть ваши покатушки на горных склонах. 